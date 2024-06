Speciale onderscheiding voor Opkikker-ambassadeur Devano

Wilnis – Devano uit Wilnis heeft samen met zijn gezin, kunnen genieten van de speciale Ambassadeurs dag in Kinderpretpark Julianatoren. Deze dag werd hen aangeboden door Stichting Opkikker.

Voor Devano werd deze dag extra bijzonder toen hij naar voren geroepen werd. Wat bleek? Devano kreeg de exclusieve Opkikkermedaille opgespeld, omdat hij zich zo inzet voor zijn zieke lotgenootjes! Devano heeft in het verleden samen met zijn gezin een Opkikkerdag meegemaakt, omdat de ziekte veel impact heeft op het dagelijks leven van het hele gezin. Hij zet zich sindsdien in voor Stichting Opkikker als Opkikker ambassadeur. Op die manier hoopt Devano ook andere gezinnen te kunnen helpen. Dit is niet onopgemerkt gebleven! Zaterdag werd Devano tijdens de ceremonie naar voren geroepen om de speciale Opkikkermedaille in ontvangst te nemen.

Stel dat je te horen krijgt dat jouw kind heel erg ziek is of jijzelf ziek bent. Het zal je maar overkomen! Vanaf dat moment staat je wereld op z’n kop. Langdurig ziek zijn heeft namelijk een enorme impact: het vraagt veel energie en doorzettingsvermogen. Stichting Opkikker organiseert voor deze gezinnen daarom een Opkikkerdag, waarbij ze de hele dag verrast worden met activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd zijn. Na afloop van de Opkikkerdag kunnen de kinderen ervoor kiezen om Opkikker ambassadeur te worden. Zij weten tenslotte als geen ander hoe het is om zo een onbezorgde dag te krijgen. Als ambassadeur doen zij (mee met) allerlei acties om geld op te halen voor de Opkikkerdagen of om de stichting meer bekendheid te geven. Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van (kind van) patiënt naar ambassadeur.

De Ambassadeursdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Opkikker om ambassadeursgezinnen weer een moment van ontspanning aan te bieden en hen te bedanken voor wat zij allemaal doen. Na de uitgebreide editie in Duinrell op 13 en 14 april, vond er afgelopen zaterdag een derde ambassadeursdag plaats in Kinderpretpark Julianatoren. In totaal ontvingen zij op zaterdag 25 mei ruim 400 gezinnen. Deze dagen zijn voor de gezinnen een jaarlijks lichtpuntje en is een uitermate geschikt moment voor lotgenotencontact.

Foto aangeleverd.