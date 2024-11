Sloop 12 woningen aan Bilderdammerweg gestart

Kudelstaart – Er is (eindelijk) aangevangen met de sloop van de huurwoningen van Eigen Haard aan de Bilderdammerweg. Woensdag 13 november is gestart met het verwijderen van het eerste blok van totaal twaalf woningen. De huizen waren na zeventig jaar dusdanig verouderd dat slopen nog de enige optie was. Al geruime tijd geleden hebben alle bewoners een andere woning toegewezen gekregen. De lange leegstand was menigeen een doorn in het oog. Nu eindelijk dan toch gestart is met de sloop heeft te maken met de bereikte overeenkomsten tussen de gemeente en Eigen Haard.

Intentieovereenkomst

Het projectplan is goedgekeurd en de herontwikkeling is nu vastgelegd in een zogenaamde intentieovereenkomst. Hierin doet Eigen Haard afstand van het gevestigde recht van erfpacht waardoor de gemeente de volledige eigendom heeft teruggekregen en de aanwezige opstallen kan slopen en de locatie saneren en bouwrijp maken. In de intentieverklaring is ook opgenomen dat de gemeente de beschikking krijgt over de strook grond voor de te slopen twaalf huizen zodat het fietspad op de Bilderdammerweg aangelegd kan worden.

Ger van Halmhof

Eigen Haard gaat op het vrij gekomen terrein een appartementengebouw met 26 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen in het middeldure (minimaal 50 procent) en vrije sector segment bouwen. Aan de ruimte achter het nieuw te bouwen appartementencomplex is reeds een officiële naam toegekend: Ger van Halmhof. Ger van Halm was lid van Toneelvereniging Kudelstaart, eerst als penningmeester en vicevoorzitter en daarna als voorzitter van 1974 tot 1988. Ze is mede-oprichtster van de FOK week (Feestelijke Ontmoetingsweek Kudelstaart) en heeft jarenlang in de Dorpsraad gezeten. Ger van Halm heeft vele jaren op nummer 28 van de nu te slopen woningen aan de Bilderdammerweg gewoond. Ger was een betrokken Kudelstaartse die zich inzette voor de samenleving. Volgens de commissie Naamgeving een vrouw met een groot hard voor een ieder die op haar pad kwam. Voor haar inzet is zij eerder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het lijkt de commissie dan ook gepast haar te vernoemen en te herinneren in de vorm van een straatnaam. Het hofje grenzend aan de Bilderdammerweg gaat dus officieel Ger van Halmhof heten.

Ger van Halm is nog niet vijf jaar geleden overleden (in 2021), terwijl dat strikt genomen wel een voorwaarde is voor een vernoeming. Maar, zo stelt het college van B&W: “De start van de bouw vindt waarschijnlijk in 2025 plaats en tegen de tijd dat de woningen worden opgeleverd, is de termijn van vijf jaar wel verstreken.” De officiële onthulling van het bord met de naam van Ger van Halm gaat plaatsvinden als het hofje zijn voltooiing nadert.