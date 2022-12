Sinterklaas op bezoek bij voetjeballers

Aalsmeer – Op zaterdag 2 december kwam Sinterklaas langs bij de voetjeballers van Wilnis, Hoofddorp, Uithoorn en Aalsmeer. De locaties kwamen samen in de Willistee in Wilnis. De Pieten hadden een leuk parcours uitgezet met alle voetjebal oefeningen die ze de afgelopen maanden hebben geoefend. Sinterklaas en de Pieten keken uitgebreid hoe goed de voetjeballers dit deden. Sinterklaas en de Pieten waren achteraf zo trots dat alle kindjes een echte pietendiploma en wat lekkers hebben ontvangen.

Voetjebal is voetbal voor peuters van 2 tot 5 jaar. Voetjebal is er in deze regio op vier locaties.In Aalsmeer, Wilnis en Hoofddorp op de zaterdagochtend en in Uithoorn op zaterdag en zondagochtend.

Op 14 en 15 januari begint blok 2 en bestaat uit 22 voetjebal lessen op locatie met extra evenementen, zoals waterdag en de koningingspelen met alle locaties. Inschrijven is nu reeds mogelijk via: https://regiouithoorn.voetjebal.nl/inschrijven