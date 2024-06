Ruim 200 deelnemers voor Poeloversteek

Aalsmeer – Tijdens de 10e editie van de ‘Poeloversteek’, op woensdagavond 26 juni, waren de weergoden de deelnemers goedgezind. Het was een zomerse avond met weinig wind. 220 deelnemers hadden zich ingeschreven voor een van de 5 afstanden. Er waren gelukkig heel weinig zwemmers die onderweg de tocht moesten staken. De reddingsbrigade Amstelveen en EHBO team van Dorrie Huson waren preventief aanwezig op het water, maar hoefden niet in actie te komen. De 110 deelnemers aan de 6 km werden door touringcar van Doelen Coach Service van het surfstrand naar Leimuiden gebracht en onderweg hadden de deelnemers al goed zicht op de zwemroute met grote boeien. De 40 deelnemers aan de 3 km werden door de boten van Westeinderrondvaart naar het 3 km startpunt gebracht.

De 6 km zwemmers startten vanuit de haven van Kempers Watersport Leimuiden, om langs de boeien en begeleid en beveiligd door boten en kanoërs, via de westkant van de Poel, langs de recreatie eilanden, naar de watertoren en het surfstrand te zwemmen. De topzwemmer Bram Loots uit Beverwijk stapte als eerste op het surfstrand in een tijd van 1 uur 25 minuten en 51 seconden. De snelste vrouw op de langste afstand werd Dagmar Habets uit Nieuwkoop. Zij stapte na 1 uur 41 minuten en 02 seconden over de finishlijn.

De drie kilometer zwemmers beleefden de eerste 3 km van de oversteek al genietend op de boten van Westeinderrondvaart. Deze 40 deelnemers gingen bij de 3km boei te water en werden daar weggestart voor de halve poeloversteek. De 15-jarige Aalsmeerder Daniel Wegman liet zien dat hij in 2025 de hele Poeloversteek aankan in een snel tempo. Hij werd eerste in 44 minuten en 40 seconden. Toch ruim 3 minuten sneller dan in 2023. De snelste dame op de 3 km, Laura Staal, stapte als tweede overall op het strand in 52 minuten en 12 seconden.

De 500 meter zwemmers zwommen een driehoek binnen de surfbaai en de 1 en 2 km zwommen een grotere driehoek meer de Westeinderplas op. Op de 500 mtr startte de jongste Oceanusjeugd met hun ouders of andere familieleden op de gezinsprestatietocht. Veelal was het jonge Oceanuslid fanatiek en konden de ouders hun kind niet volgen. De snelste drie Oceanusleden waren Vladilav Oreshkov, Carlien Stolk en Jill Hiemcke.

De 1000 en 2000 meter prestatietocht kenden een divers deelnemersveld. Van triathleet tot jeugdwedstrijdzwemmer, van geoefende banenzwemmer tot deelnemer aan de volwassen borstcrawllessen van zwembad De Waterlelie. Iedereen was na afloop trots op zijn of haar prestatie en na afloop werden al plannen gemaakt voor het trainen voor een langere afstand in 2025. De snelsten op de 1 km waren de jonge dames Rox van Bueren, Maud Schijf, Chris Berger. Zij waren met tijden van net boven de 20 minuten sneller dan de mannen. Op de dubbele afstand was het Oceanusjeugdlid Christiaan Wegman de snelste man in 32 minuten en 53 seconden en Nina Blackwell uit Amsterdam de snelste dame in 36 minuten en 51 seconden.

Via de Oceanusaalsmeer.nl site zijn de uitslagen met statistieken te bekijken en de oorkonde, finish video en foto’s downloaden.

In 2025 zal er weer een Poeloversteek oversteek in 5 verschillende afstanden worden georganiseerd op waarschijnlijk de laatste woensdag van juni. Geïnspireerde toeschouwers kunnen alvast gaan trainen. Oceanus heeft trainingsgroepen voor elke leeftijd, van 5 tot 99 jaar.

Foto aangeleverd door Frans van Heteren/Adrie Berk.