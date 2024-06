Ron’s Podcast met Jasper Engel van bakkerij Vooges

Aalsmeer – De nieuwste aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is uit! Het is alweer de zevende van de boeiende podcast van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA), waarin gastheer Ron Leegwater een bekende Aalsmeerse ondernemer of publieke persoon interviewt aan de hand van zijn of haar favoriete muziek.

Aflevering zeven: Jasper Engel – directeur-eigenaar Bakkerij Vooges. In deze aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer gaat Ron in gesprek met Jasper Engel, directeur-eigenaar van Bakkerij Vooges én winnaar van de prijs Ondernemer van het Jaar 2023-2024.

Muziek als rode draad

De rode draad in de Ron’s Ondernemerspodcast zijn drie favoriete nummers van de geïnterviewde ondernemer. In het geval van Jasper is dat bijvoorbeeld een nummer van Anouk dat hij altijd draaide in zijn eerste auto. Aan de hand van de muzieknummers gaat presentator Ron Leegwater met Jasper in gesprek om hem beter te leren kennen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de eervolle opdracht die Jasper voor het Koningshuis mocht doen, het familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat, het bakkersambacht en hoe hij in het vak rolde en uiteraard de kettingvraag: hoe Jasper aankijkt tegen het winnen van de titel ‘Ondernemer van het jaar 2023-2024’.

Een Bijzonder Inkijkje in het leven van Bijzondere Aalsmeerders. Ron’s ondernemerspodcast Aalsmeer brengt met zijn muzikale benadering persoonlijke en authentieke verhalen naar voren. Dit maakt de podcast tot een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale cultuur.

De zevende aflevering van Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer is nu te beluisteren op Spotify. Abonneer je om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen en ontdek de kleurrijke wereld van Aalsmeerse en Kudelstaartse ondernemers en andere bekende publieke personen. Veel luisterplezier!

Klik hier voor de directe link naar Spotify: https://open.spotify.com/episode/4X8YSzJPFzPXWsIToQcTTI?si=DGjNNsY5QNqoSUOgq2l6kQ. Of kijk op de website van Nieuwondernemendaalsmeer: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl/rons-ondernemerspodcast-aalsmeer/. Voor meer informatie, interviewaanvragen of beeldmateriaal kan contact opgenomen worden via info@nieuwondernemendaalsmeer.nl.