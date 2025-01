Reünie Marnix Busstra Second Vision Band

Aalsmeer – Zaterdag 18 januari komt de Marnix Busstra Second Vision Band naar KCA in Cultureel Café Bacchus voor het langverwachte reünieconcert! Liefhebbers van live muziek, jazzy grooves en onweerstaanbare fusion krijgen een unieke kans om deze legendarische band weer samen op het podium te zien. Hoewel Second Vision ruim twintig jaar niet meer heeft samengespeeld, klinkt de muziek nog altijd fris en vernieuwend. De eigentijdse en toegankelijke sound ontstond uit het experimenteren met de technologie en ritmes uit de jaren zeventig en tachtig en het combineren van elementen uit de jazz met andere genres, zoals rock, funk, R&B en elektronica. Dat resulteerde in ‘fusion van de bovenste plank zonder franjes’, van sfeervol en melodisch tot groovy, funky en rockend – muziek die zowel de oren als de voeten weet te prikkelen. De band bestaat uit Peter Lieberom (saxofoon), Eric van de Bovenkamp (keyboards), Norbert Sollewijn Gelpke (bas), Mark Stooop (drums) en natuurlijk gitarist Marnix Busstra. Het concert begint om 21.00 uur, Bacchus in de Gerberastraat open vanaf 20.30 uur. Kaartverkoop via de KCA Ticketshop (en indien nog voorradig te koop aan de zaal).

Expositie ‘De Straat op Doek’

Tot en met 19 januari kan de expositie ‘De Straat op Doek’ van Sander Bosman en Irene Kramer bezocht worden in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De tentoonstellingsruimte is dit en volgend weekend open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

Cabaret, jazz en gedichten

Zaterdag 25 januari trakteert KCA op de cabaretvoorstelling ‘Op scherp’ door Jasper van der Veen. Het optreden begint om 20.30 uur in Cultureel Café Bacchus in de Gerberastraat en kaarten zijn te koop via de KCA Ticketshop. De volgende dag, zondag 26 januari kan vanaf 16.00 uur genoten worden van Paula Bilá en Linus Eppinger tijdens Jazz op de Haven in Brasserie Nieuwe Meer aan de Stommeerweg (pontje over). En noteer donderdag 30 januari alvast in de agenda: Gedichtendag met thema Lijfelijkheid in Cultureel Café Bacchus vanaf 19.30 uur.

Foto: Albumhoes ‘Second Vision Band, foto genomen in Bacchus. Foto: KCA