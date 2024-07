Renovatie winkelcentrum Adelhof van start

Mijdrecht – Alma Onroerend Goed BV uit Lisse, Architectenbureau H.W. van der Laan uit Mijdrecht, en Retail Bouw Nederland uit Wehl zijn gestart met de werkvoorbereidingen voor de renovatie en modernisering van winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht. Gedurende de verbouwing blijven de winkels Lidl, Terence Visdelicatessen en de dierenspeciaalzaak Feel Good Dog geopend.

Toekomstbestendige herinrichting en modernisering

De eigenaar, Alma Onroerend Goed BV, heeft in samenwerking met Architectenbureau H.W. van der Laan uit Mijdrecht een plan opgesteld om winkelcentrum Adelhof te moderniseren en te verduurzamen. In november 2023 is hiervoor door de gemeente De Ronde Venen een omgevingsvergunning verstrekt. Volgens de eigenaar is deze verbouwing noodzakelijk om het winkelcentrum toekomstbestendig te maken voor haar huurders en de omgeving. Een sterk wijkwinkelcentrum draagt bij aan de sociale cohesie van de buurt, aldus de eigenaar. Binnen het winkelcentrum krijgt Lidl een prominente plek. Deze nieuwe supermarkt zal na de verbouwing ongeveer 1.900 m² beslaan. Dit is een groot voordeel voor consumenten, die al hun boodschappen op één plek kunnen doen, wat tijd en moeite bespaart. Voor overige winkels zal circa 600 m² beschikbaar zijn, waarvan nog 400 m² beschikbaar is voor de verhuur.

Bouwwerkzaamheden en planning

Na de bouwvak start aannemer Retail Bouw Nederland uit Wehl met de werkzaamheden voor het moderniseren en verduurzamen van winkelcentrum Adelhof. De gehele verbouwing zal naar verwachting ongeveer 9 maanden duren.

Winkels blijven open

Tijdens de verbouwing blijven Lidl, Terence visdelicatessen en de dierenspeciaalzaak Feel Good Dog open voor het winkelend publiek. Een creatief bouwproces door Retail Bouw Nederland maakt dit mogelijk. De verwachting is dat Lidl in januari een paar weken zal sluiten om de nieuwe winkel in te richten.

Foto: aangeleverd