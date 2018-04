Provincie investeert ruim 2 miljoen in topsport

Regio – Rugbyvelden in Purmerend, een nieuwe BMX-baan in Zwanenburg, een indoor atletiekbaan in Assendelft en toptennisbanen voor het nieuwe Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Dit is een greep uit acht topsportprojecten die een bijdrage krijgen van de provincie Noord-Holland.

“We hebben ook voor topsport een uitstekend vestigingsklimaat. Noord-Hollandse topsporters doet het internationaal heel goed. Voorzieningen waar zij op hoog niveau kunnen trainen en die geschikt zijn voor grote sportevenementen dragen bij aan economische ontwikkelingen”, aldus gedeputeerde Bond van de provincie Noord-Holland.

Nog aantrekkelijker voor topsport

Acht Noord-Hollandse topsportlocaties krijgen bij elkaar ruim € 2.1 miljoen. De provincie maakt Noord-Holland hiermee nog aantrekkelijker voor internationale, olympische én paralympische sportevenementen en accommodaties. Voor een nieuwe indoorhal op sportpark de Omzoom in Assendelft trekt de provincie € 500.000,- subsidie uit, zodat hier zowel in het indoor- als outdoorseizoen topsport bedreven kan worden. Om met beeldprojecties trainingen te analyseren en bezoekers topwedstrijden te kunnen tonen ontvangt sportbedrijf Zaanstad ruim € 16.000,- voor topsportcentrum De Koog. Rugbyclub Waterland ontvangt iets meer dan € 450.000,- voor twee officiële rugbyvelden, waarvan een met kunstgras en een clubgebouw met alle noodzakelijke voorzieningen voor topwedstrijden.

Toptennisbanen

Voor toptennisbanen van het nieuwe Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen en ruimtes voor onder meer de bondsarts, fysiotherapie en conditietraining versterkt de provincie € 500.000,- subsidie. De nationale selectie voor tennis en rolstoeltennis komt in dit centrum trainen. De inline-skatebaan van St. Omnium Sport De Westrand in Wervershoof wordt geschikt voor wedstrijden op internationaal niveau met een bijdrage van ruim € 36.000,- voor een nieuwe coating. Ook draagt de provincie € 500.000,- bij aan een nieuwe sporthal in sportpark De Kogge in Hollands Kroon. Daarmee kan het handbal de aansluiting vinden bij de internationale top en wordt de sporthal beter toegankelijk voor minder validen die rolstoelhandbal spelen.

Internationale BMX-wedstrijden

Om de nieuwe BMX-baan van wielervereniging HSC De Bataaf in Zwanenburg geschikt te maken voor internationale wedstrijden stelt de provincie ruim € 65.000,- beschikbaar. BMX-vereniging UWTC Uithoorn van de paralympiërs Jetze Plat en Tim de Vries, krijgt bijna € 49.000,- subsidie van de provincie voor het inrichten van de instructieruimte, het krachthonk, het buitenveld en lussen voor tijdmetingen bij de nieuwe locatie van de vereniging. Kijk voor meer informatie op www.noord-holland.nl.