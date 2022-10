Promotie voetbaldames SCW naar Hoofdklasse

Rijsenhout – Wat een geweldig nieuws kreeg voetbalvereniging SCW uit Rijsenhout afgelopen week te horen. Het damesteam MO20 is gepromoveerd naar de KNVB Hoofdklasse. Dit jonge team heeft in de eerste fase alles gewonnen en maar 1 wedstrijd gelijk gespeeld. Dit heeft geresulteerd tot promotie naar de Hoofdklasse in de tweede fase van het seizoen.

Coach en trainer Ebriena de Soet: “Dit team voetbalt al serieus lang samen. Er zitten vooral meiden in vanuit het dorp, maar ook een aantal uit Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw Vennep. Vorig jaar liep ik tegen het feit op dat de meiden echt te goed werden om alleen training te geven. Peter Colijn (assistent en verzorger) en ik hebben toen Don Philipi benaderd, een hele goede coach en trainer die al meerdere successen bij SCW op zijn naam heeft staan. Hij was precies wat dit gedreven team nog erbij nodig had. Dit team heeft uitstraling en winnerscapaciteit en samen zijn de meiden gewoon een hele goede eenheid. We zullen nog harder moeten werken en nog meer moeten trainen. De teams die we al jaren tegenkomen in de eerste klasse zullen we niet meer zien. Nu moeten we echt verder en tegen zwaardere clubs spelen. Volgens mij een ontzettende leuke uitdaging. Ons gezamenlijke doel is om SCW op de kaart te gaan zetten met serieus damesvoetbal. Hier komt een eerste dameselftal aan dat echt op goed niveau kan gaan voetballen. Hoe leuk voor zo’n kleine voetbalclub in Rijsenhout. Hopelijk gaat onze nieuwbouw ook snel door, zodat iedereen in Haarlemmermeer kan gaan genieten van dit gedreven team.”