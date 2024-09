Projectplan Bilderdammerweg open voor reacties

Kudelstaart – De locatie Bilderdammerweg 6 tot en met 30 in Kudelstaart wordt herontwikkeld. De woningen zijn verouderd en inmiddels onbewoond in verband met de voorgenomen sloop. In de herontwikkeling zijn 26 sociale huurappartementen en 8 koopwoningen als uitgangspunten gepresenteerd. Het is nu mogelijk voor omwonenden om reacties geven op de projectnota en het beeldkwaliteitsplan.

De woningen aan de Bilderdammerweg nummer 6 t/m 30 waren na 70 jaar dusdanig verouderd, dat sloop noodzakelijk was. De bewoners hebben, vertegenwoordigd door de bewonerscommissie, ingestemd met het sociaal plan. Hierna heeft Eigen Haard in goed overleg bewoners uitgeplaatst naar andere woningen. De bewoners hebben allen een andere woning toegewezen gekregen. Inmiddels zijn alle woningen al ruimte tijd onbewoond. Deze leegstand en onvoldoende beheer is maatschappelijk onwenselijk. Daarom is het noodzakelijk de woningen zo snel mogelijk te slopen.

Het projectplan beschrijft het initiatief voor het slopen van 12 sociale huurwoningen van Eigen Haard. En daarnaast het realiseren van 26 sociale huurappartementen en 8 koopwoningen in het middensegment (minimaal 50%) en vrije sector. Het college van B en W heeft besloten de projectnota en het beeldkwaliteitsplan vrij te geven voor reacties. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven hoe het uiterlijk van het gebouw en de omgeving eruit komen te zien, bijvoorbeeld welke kleuren en materialen gebruikt gaan worden.

Wethouder Willem Kikkert (Wonen): “Ik ben blij dat er nu een projectplan ligt en er schot in de zaak zit. Hopelijk kan er gauw begonnen worden met de sloop, de verdere werkzaamheden en de bouw van de nieuwe appartementen en woningen. Dan is Kudelstaart weer een aantal woningen rijker en ziet het gebied er ook weer netjes uit.”

Participatie

Omwonenden hebben een brief ontvangen over de projectnota die nu open staat voor reacties. Belanghebbenden kunnen binnen 5 weken reageren via het participatieplatform participatie.aalsmeer.nl. In de week van 30 september is het mogelijk om op afspraak vragen te stellen over de projectnota, het beeldkwaliteitsplan, de woningbouwontwikkeling en verdere procedure. Een afspraak kan gemaakt worden via projecten.aalsmeer@amstelveen.nl.

De reacties op het plan worden verzameld en voorzien van een antwoord, waarbij wordt aangegeven of de opmerking aanleiding geeft tot planaanpassingen. Vervolgens gaat de projectnota opnieuw naar het college van B en W en daarna naar de gemeenteraad ter besluitvorming.