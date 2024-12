Proefschaatsen bij jeugdschaatsen IJsclub Nooit Gedacht

Mijdrecht – De winter staat voor de deur. Het is tijd om de schaatsen uit de kast te halen. Waarom wachten totdat het echt gaat vriezen? De enthousiaste schaatsers van IJsclub Nooit Gedacht zijn al begonnen. Sinds oktober zijn ze wekelijks te vinden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. En jij kunt nu ook meedoen. Bovendien kan je vanaf 7 december weer schaatsen in het centrum van Mijdrecht. Dit is een perfecte gelegenheid voor de jonge schaatsers van IJsclub Nooit Gedacht om hun kunsten te laten zien aan vrienden, familie en klasgenoten en ze zo enthousiast maken voor deze leuke en mooie sport. Daarnaast verzorgen de begeleiders van IJsclub Nooit Gedacht ook dit jaar weer het schoolschaatsen. Zo krijgen leerlingen de kans om met plezier en onder deskundige begeleiding het schaatsen te ontdekken. Mis het niet en kom ook een keertje proefschaatsen op 14, 21 en 28 december 2024.

Schaatsplezier voor iedereen!

Elke zaterdagmiddag is het de beurt aan de jeugdschaatsers van IJsclub Nooit Gedacht. Van 17.00 tot 18.00 uur krijgen kinderen van 6 tot en met 12 jaar schaatsles van een team van enthousiaste jeugdleiders. Met zo’n 60 kinderen die wekelijks vanuit de regio naar Amsterdam komen, is de sfeer altijd gezellig en leerzaam.

Voor de allerkleinsten, de 6- en 7-jarigen, is er de krabbelbaan. In het begin is het best lastig om vooruit te komen, maar al snel ontdekken ze de schaatstechnieken en stralen ze van trots als ze hun eerste meters maken. De jeugdleiders zijn een groot voorbeeld voor de kleintjes en zorgen ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt.

De iets oudere kinderen (8-12 jaar) schaatsen op de grote baan van 400 meter. De binnenkant is perfect voor rondjes rijden, terwijl aan de buitenkant diverse oefeningen plaatsvinden. Van afzetten en bochten maken tot schaatshouding en glijden op één been, het komt allemaal voorbij. Spelletjes en uitdagingen zorgen voor extra plezier. En voor de jeugd is het ‘treintje rijden’ met de jeugdleiders een van de hoogtepunten van de les.

De kinderen die al enkele jaren schaatsen hebben de techniek al goed onder de knie. Sommigen rijden zelfs op lage noren. Ze doen niet alleen mee aan oefeningen, maar hebben ook plezier in de spelletjes zoals ‘jagers en verdedigers’, waarin ze pylonnetjes proberen te stelen.

De proeflessen zijn geschikt voor kinderen die nog nooit geschaatst hebben, maar ook voor diegenen die hun techniek willen verbeteren. Schaatsen (noren) en een helm neem je zelf mee, maar deze kunnen ook gehuurd worden op de ijsbaan. Meld je aan voor twee gratis proeflessen via www.ijsclubnooitgedacht.nl.

Op de foto: De proeflessen zijn geschikt voor kinderen die nog nooit geschaatst hebben, maar ook voor diegenen die hun techniek willen verbeteren. Foto is aangeleverd.