Prestatietochten Oceanus in open water

Aalsmeer – Op woensdag 12 juli organiseert Zwemsportclub in samenwerking met Zwembad de Waterlelie, het Sport Akkoord Aalsmeer en Aalsmeer Actief twee openwater prestatie tochten voor de sportieve zwemmer en zwemster. Sinds coronatijd is er veel meer in open water gezwommen toen de zwembaden verplicht dicht waren. Deze groep die graag in de natuur in het buitenwater zwemt is groeiende en de openwaterevenementen dus ook. Vandaar dat Oceanus naast de Poeloversteek ook prestatietochten over 1 en 2 kilometer organiseert vanaf het surfstrand.

De prestatietochten worden georganiseerd voor zwemmers van alle leeftijden. Hoewel de KNZB wel een minimum leeftijd van 10 en 11 jaar hanteert voor respectievelijk de 1 en 2 kilometer. Het volbrengen van de afstand is het belangrijkste doel en voor de zwemmers die dat op tijd willen doen, kan dat middels automatische tijdwaarneming.

De specifieke doelgroepen voor deze prestatietochten zijn de zwemmers die wekelijks in de zwembaden in de regio banenzwemmen of op borstcrawllessen zitten. Ook voor sportieve gezinnen is deelname een uitdagend en sportief uitje.

De prestatietochten over 1 en 2 kilometer worden op 12 juli op dezelfde avond georganiseerd als de gehele poeloversteek van 6 en de halve poeloversteek van 3 kilometer. Om 19.00 uur start er een 500 meter prestatietocht voor gezinnen met een Oceanuslid langs een driehoek binnen de baai. Om 19.20 uur starten vanaf het surfstrand zowel de 1 als de 2 kilometer in een ‘ruit’-parcours. Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro en de inschrijving is open tot 1 juli. Er zijn 75 startplaatsen beschikbaar voor de 2 en 75 voor de 1 kilometer. De inschrijving voor de 6 en de 3 kilometer is gesloten, omdat alle beschikbare startbewijzen binnen een week waren gereserveerd. Aanmelden kan door middel van het inschrijfformulier in te vullen op de website: oceanusaalsmeer.nl.