Pramenrace: Weer kleurrijk en gezellig Aalsmeers feest

Aalsmeer – SPIE houdt van Holland, het thema van de 38ste Pramenrace en vandaag, zaterdag 14 september, is het weer duidelijjk geworden: Aalsmeer houdt van de Pramenrace. Wat was het weer een gezellige drukte, op het water en bij de diverse kijkpunten.

De ruim 150 deelnemende teams hadden hun uiterste best gedaan om te trakteren op een kleurrijk spektakel en veelal was ingehaakt op het thema van SPIE. Er zijn koeien in verschillende groottes en vormen gezien op pramen en bokken, maar ook kippen en kikkers. Het EK voetbal in 1988 is nog eens flink gevierd, de hockey-kampioenen zijn in het zonnetje gezet en ook de poffertjeskraam en de oliebollen-tent gezien? Vast wel heel veel muziek gehoord, allerlei genres kwamen langs, maar de mooiste of liever de opvallendste noten kwamen van een orgel op de bok van de Polderworsten. Het team won met deze Hollandse groet de Cor Trommel Trofee (voor iets met muziek). Veel bewondering was er ook voor team Dat ’t Float met Ter land, ter zee en in de lucht (fietsen boven het water). De Westeindergate Trofee voor het leukste (omkoop)cadeau voor het bestuur van SPIE is uitgerreikt aan De Fustfanaten.

Eerste prijzen qua snelheid en voor het best uitvoeren van alle opdrachten waren er voor De Vlijtbuiters (recreanten), De Galliërs (bokken), Bubbles (dames) en Aquaprama (snelheid). En de hoofdprijs, de hagenieuwe Penta, mocht De Prutpraam in ontvangst nemen. Het was een topdag: Leuke, gekke en grappige pramen en bokken, vrolijke bezoekers en een heerlijk zonnetje. Dit was weer Aalsmeer op z’n mooist! Met foto’s nog even nagenieten. Donderdag nog meer foto’s in de krant en kijk ook op www.kicksfotos.nl