Perspectief voor fietstunnel bij de N201 langs Mijdrecht

Mijdrecht – De VVD ziet naar aanleiding van een nieuwe studie hoop voor een fietstunnel bij de N201 langs Mijdrecht, welke eerder te duur leek te zijn.

VVD-Statenlid Ronnie Hossain: “We zijn enorm blij dat het na jarenlange inzet gaat lukken om de bocht bij Mijdrecht te strekken tot een rechte weg. Dat is goed voor doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. Maar wij willen ook vooruit denken, rondom de nieuwe N201 is veel ruimte voor bedrijvigheid en wij zetten in op veel nieuwe woningen in De Ronde Venen. Voor de veiligheid van mensen die hier straks naar hun werk gaan, maar ook fietsende schoolkinderen zou een tunneltje ideaal zijn, maar de kosten moeten wel in verhouding tot de voordelen staan. Deze studie biedt een nieuwe kijk en daarmee hoop dat zo’n tunnel toch mogelijk is, een brede wens bij inwoners en ondernemers in Mijdrecht.” Wel houdt Hossain een slag om de arm: “We willen van het provinciebestuur weten waarom de MKBA hier zoveel positiever uitvalt en of dit aanleiding is tot heroverweging van hun advies negatief te adviseren over het fietstunneltje. Deze studie biedt in ieder geval aanknopingspunten.”

Gemeentebestuur

Gemeente De Ronde Venen deelde afgelopen week een studie die perspectief biedt voor een fietstunnel bij de kruising tussen de N201 en de Veenweg. Eerder dit jaar onderzocht de provincie Utrecht de haalbaarheid van een dergelijke fietstunnel ergens bij de Bocht van Mijdrecht welke in de nabije toekomst ‘gestrekt’ zal worden: hierbij loopt de drukke N201 straks veel rechter en vervalt de krappe bocht vlak langs de kern van Mijdrecht. Uit onderzoek blijkt het te kunnen, maar aanvullend onderzoek door de gemeente nuanceert dit beeld. Eind 2022 namen Provinciale Staten unaniem een motie aan om onderzoek uit te voeren naar een fietstunnel bij het Waverveensepad of de Veenweg bij strekking van de bocht in de N201 bij Mijdrecht. Eerder dit jaar kwam de provincie na uitvoerige studie, verkeersmetingen en inspraakbijeenkomsten met het resultaat: Een fietstunnel ter hoogte van de Veenweg bedient de meeste fietsers tegen de meest redelijke kosten, maar deze kosten zouden met 13 miljoen Euro nog steeds veel te hoog zijn om door de baten verantwoord te worden. De gemeenteraad van De Ronde Venen riep haar wethouder in een motie op om alles in het werk te stellen deze fietstunnel toch te realiseren wat leidde tot het onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd. Volgens VVD Statenlid uit DRV Edgar Peer staat daar o.a. “dat de de tunnel goedkoper zou kunnen, en er veel meer fietsers gebruik van zouden maken dan de studie door de provincie aangeeft”. Op 4 september vindt een inspraakbijeenkomst met inwoners plaats op het Provinciehuis, en een week later op 11 september gaan de Statenleden over dit onderwerp met elkaar en het provincie-bestuur in debat. Beide bijeenkomsten zijn toegankelijk voor publiek.

Op de foto: De VVD Statenleden Edgar Peer en Ronnie Hossain langs de N201 ter hoogte van de Veenweg, bij het bord waar het nieuwe bedrijventerrein in Mijdrecht zal komen. Foto is aangeleverd.