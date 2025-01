Overeenstemming bereikt rond Burg. Hoffscholteweg!

Aalsmeer – De eigenaar van percelen rondom de Burgemeester Hoffscholteweg en de gemeente hebben een overeenkomst getekend waarmee een langlopend geschil is opgelost. De lange historie behelst onder meer een onteigeningsprocedure die jaren geleden gevoerd is over het tracé voor de Burgemeester Hoffscholteweg. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontruiming van het perceel dat benodigd is voor de aanleg van het laatste deel van de Burgemeester Hoffscholteweg en over de overdracht van aanliggende gronden. Dit is een cruciale stap voor de aanleg van het laatste deel van de weg.

Belangrijke ontsluiting

De Burgemeester Hoffscholteweg is de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk Polderzoom. Daarbij is de weg een belangrijk onderdeel van de zogeheten ‘Noordvork’, die is bedoeld voor een betere ontsluiting van het centrum van Aalsmeer op de nieuwe N201.

Woningbouw nu mogelijk

Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over de overdracht van gronden. Deze overdracht maakt de realisatie van woningen in de ontwikkelgebieden Polderzoom 2 en Stommeerkade-Oost mogelijk. Het gaat daarbij om het afbouwen van de wijk ten westen van de Nicolaas Walensdreef en Pieter van Lisselaan met 37 woningen en het realiseren van enkele woningen ten westen van het Spoorlijnpad tussen de Stommeerkade en de Hoffscholteweg.

Doorbraak na jaren

“Dit is een mooie doorbraak waar we lang aan hebben gewerkt. We wilden heel graag in goed overleg tot een oplossing komen”, zegt wethouder Bart Kabout. “Het afmaken van de Burgemeester Hoffscholteweg is een belangrijke schakel voor de verkeersstructuur in Aalsmeer en daarnaast zijn de woningen die nu gebouwd kunnen worden zeer welkom.”