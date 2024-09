Oude boom krijgt nieuw leven als kunstwerk

Aalsmeer – Een speciaal moment woensdag 28 augustus in het Flower Art Museum: Kunstwerk De Lotus werd officieel ‘onthuld. Ruim drie jaar werkte beeldhouwer en FAM-curator San Sia Karina Tan aan deze installatie, gemaakt van een oude boom die tegenover het museum stond. Cultuurwethouder Willem Kikkert kwam naar het museum om het voltooide werk te bewonderen.

Schietwilg

Wethouder Willem Kikkert: “In 2020 werd bekend dat een schietwilg tegenover het Flower Art Museum moest plaatsmaken voor het nieuwe Waterfront. Velen waren gehecht aan de boom op deze markante plek naast de watertoren. De boom was echter niet meer in goede conditie en moest het veld ruimen. Ook het Flower Art Museum trok zich het lot aan van deze wilg. Samen hebben we een plan gemaakt om de boom een ‘tweede leven’ te geven als kunstwerk.” Begin 2021 werd de boom omgezaagd en met een grote heftruck naar het terrein van het museum gereden. De hoofdstam van de boom werd met een kettingzaag in delen gezaagd. Deze schijven, sommige 40 centimeter dik en met een diameter van 90 centimeter, werden bij het museum te drogen gelegd. Eind 2022 verhuisde de gehele stapel naar Karina’s atelier aan de Hornweg, waar zij verder kon werken aan dit project.

Kracht van samenwerken

De Lotuscompositie bestaat uit verschillende schijven die met elkaar in verbinding staan. Onderdeel van dit houtsculptuur zijn drie lotusbloemen; de grootste bestaat uit vijftien bladeren, ieder blad gemaakt van de dunnere stamdelen. Geen enkel blad is gelijk. In deze ongelijkheid van vormen ziet Karina de steeds individualistischer wordende mensheid. Het samenvoegen van alle bladeren tot een geheel is symbolisch voor de kracht die ontstaat als mensen samenwerken.

De Lotus is nog tot en met 15 september te zien in het museum als onderdeel van de tentoonstelling Hanakotoba. Daarna verhuist het werk naar de daktuin van het museum, waar het straks – net als de boom vroeger – uitkijkt over de Westeinderplassen.

Foto: Wethouder Willem Kikkert en kunstenaar Karina Tan. Foto: Gemeente Aalsmeer