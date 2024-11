Opening nieuwe expositie ‘De Straat op Doek’

Aalsmeer – Zaterdag 23 november om 16.00 uur wordt weer een bijzondere expositie van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer geopend in Het Oude Raadhuis: De Straat op Doek. Iedereen is van harte welkom. ‘De Straat op Doek’ verenigt de krachtige werelden van twee op het eerste oog totaal verschillende kunstenaars: de ruwe energie van het straatleven van graffiti-artiest Sander Bosman en de sfeervolle realistische stijl van Irene Kramer. Wat hen samenbrengt, is wat hen inspireert: de straat en het doek.

Irene Kramer

Irene Kramer is een gepassioneerde kunstenaar die werkt vanuit haar sfeervolle atelier in Kudelstaart. Haar inspiratie vindt ze in het alledaagse leven en de omgeving om haar heen. Irenes specialiteit ligt in het schilderen van portretten van mensen en dieren, waarbij ze op meesterlijke wijze het karakter van haar onderwerpen weet vast te leggen. Ze kan zich volledig verliezen in unieke stadsgezichten die ze tegenkomt in Amsterdam, de charmante hoekjes van haar eigen dorp Kudelstaart, en in de rustgevende schoonheid van de natuur. Haar werken, die vaak zijn opgebouwd uit meerdere lagen olieverf op canvas voor extra diepte, kenmerken zich door een realistische stijl met een warme, sfeervolle uitstraling.

Sander Bosman

Sander Bosman van Lak aan Alles en in de internationale graffiti scene bekend als HerzOne, is een veelzijdige graffiti-artiest en kunstschilder met een uitgesproken eigen stijl. Hij ontdekte zijn passie in de jaren 80, geïnspireerd door de levendige graffitiscene in Amsterdam en iconen uit New York. Sinds zijn eerste schetsen en nachten op straat met een tas vol spuitbussen, groeide hij uit tot een gerespecteerde naam in zowel Nederlandse als internationale graffiti-crews. Met de overstap naar muurschilderingen en later ook werk op doek of paneel, heeft Sander, bijna buurman van Irene, zijn unieke, herkenbare stijl verder verfijnd.

De feestelijke opening van ‘De Straat op Doek’ is aanstaande zaterdag om 16.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. De tentoonstelling is daarna iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur te bezichtigen (in de kerstvakantie alleen op afspraak) in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.

Foto: Sander Bosman en Irene Kramer: spuitbussen en acrylverf en penselen (aangeleverd).