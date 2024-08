Op stap met Harrie de Haan en het schoentje

Aalsmeer – Naar de bibliotheek, lunchen of dineren, loop in De Oude Veiling in de Marktstraat ook eens naar boven en ga de expositie in de zaal van het Cultuurpunt bekijken. Erik de Rijk en Truus Oudendijk zijn vorig jaar op stap geweest met een mascotte en hebben van de vakantie, het dagje uit en het ‘gewone’ dagelijkse leven elke dag een foto gemaakt. Bij Truus was Harrie de Haan de mascotte, Erik ging op avontuur met een iets handzamere mascotte, een bronzen schoentje.

Harrie de Haan raakte overigens de eerste maand al ‘gewond’, is opgelapt en kreeg als vervoermiddel het koffertje van oma. De haan is op vakantie geweest naar Texel en onder andere Zweden, heeft in de tuin gewerkt en is naar de fysiotherapeut geweest.

Het schoentje werd onder andere op de foto gezet met jonge vossen, bezocht de bollenvelden, mocht in de winkel tussen de ‘grote’ schoenen uitrusten en is een kijkje gaan nemen bij het nieuwe Waterfront en bij de Watertoren.

Leuk om de foto’s te zien en mee te gaan op avontuur. De toegang is gratis en bezoekers worden welkom geheten door Harrie de Haan. Een kijkje waard.

Foto’s: redactie Aalsmeer