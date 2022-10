Ontdek onderwatersport met Duikteam Thamen

Aalsmeer – Op donderdag 17 november opent Duikteam Thamen de deuren voor iedereen die interesse heeft in de mooie onderwatersport. Tijdens de open avond is er de gelegenheid om met een gebrevetteerde instructeur te ervaren hoe het is om onder water te ademen en te genieten van de stilte en gewichtloosheid. Spreekt dit je aan? Kom dan kennis maken met duikvereniging Thamen.

De open avond is 21.00 tot 22.30 uur in Zwembad de Waterlelie aan de Dreef 7. Aanmelden graag via info@thamen-diving.nl ter attentie van Marc Eveleens. Zonder verplichtingen en zonder kosten.