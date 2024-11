“Ondemocratisch doordrijven. Wij zijn het eigenlijk heel erg zat”

De Ronde Venen – `Mevrouw Overmars sprak afgelopen week in bij de commissievergadering in het gemeentehuis. Ze uitte haar ongenoegen over de werkzaamheden aan het zogeheten Bellopad over de Oude Spoorbaan bij Wilnis. Zij deed dat namens inwoners en groeperingen die zich uitgesproken hebben tegen verharden van het oude wandelpad.

Doordrijven

“Ik spreek namens de grote groep inwoners die tegen deze verharding was en is. Wij allemaal zijn het eigenlijk heel erg zat. De gemeente zegt aan participatie te doen, maar als de uitkomsten dan uiteindelijk niet in het straatje van de gemeentelijke plannen passen, doet ze het tegenovergestelde, namelijk gewoon doordrijven wat ze zelf goeddunkt en dat past niet in een democratisch land. Want dat doordrijven wat de gemeente zelf goeddunkt, dat is gebeurd.”

“Ontzettend veel inwoners hebben zich uitgesproken om het pad te behouden zoals het was, of hele kleine aanpassingen te doen. Zoals de kuilen opvullen bijvoorbeeld, en wat planten en struiken toevoegen.”

Industrieweg aanpakken

Mevrouw Overmars verwees in haar betoog naar het advies van de Jongeren Advies Commissie om geen verharding aan te leggen op het Bellopad, maar juist de verkeersveiligheid op de Industrieweg aan te pakken. “Dat is namelijk waar de problemen zijn voor de naar school fietsende jongeren.”

Verder gaf ze aan dat er vooral tegenstanders van het verharden van het wandelpad aanwezig waren tijdens de participatieavonden. “Mensen die het wilden houden zoals het was. Als je iets belangrijk vindt, dan ben je er, of je nou voor of tegen iets bent. Je bent er gewoon. Er waren nauwelijks voorstanders voor een verharding, dan wel fietspad. Het is de gemeente te verwijten dat ze geen tellingen hebben gehouden. Tachtig tot negentig procent van de aanwezigen wilde geen verharding of halfverharding.” Mevrouw Overmars noemde tijdens haar inspraak ook de meer dan 2.000 handtekeningen tegen de verharding, die de gemeente eerder zijn aangeboden.

Een goed voorbeeld

“De klachten zijn u inmiddels wel duidelijk, ik wil het met u hebben over oplossingen.” Zij pleitte ervoor om het verharde deel van het wandelpad aan te passen, zoals destijds ter hoogte van het Mijdrechtse bedrijventerrein is gebeurd. “Daar is het geheel nog steeds landelijk en ruig te noemen, toch is het al toegankelijk voor kinderwagens en rollators, er zijn nu minder kuilen.”

Mevrouw Overmars wilde een veel smallere strook verharding dan nu is aangelegd, want daardoor is volgens haar “onverhard wandelen onmogelijk en introduceert het druk fietsverkeer, zoals we reeds ervaren hebben. Een smaller pad aan de rechterzijde van het spoor, dus niet pal in het midden, had een prima tussenoplossing kunnen zijn. Dan had er over het midden nog onverhard gewandeld kunnen worden. Daarnaast hadden mindervaliden en mensen met kinderwagens ook kunnen genieten van het pad.”

Geen verzoek maar eis

Mevrouw Overmars wil daarom “de mogelijkheid van onverhard wandelen en beperkt fietsen openhouden, maar voorkomen dat fietsers heel hard zullen gaan. En dan behoud je ook de rust. Dat is, zoals het nu door de gemeente gedaan is, in de huidige situatie niet het geval. Gezien de ondemocratische gang van zaken hebben wij bij deze niet een verzoek maar een eis, en die is: Herstel van het pad zodat er toch weer onverhard gewandeld kan worden, met desgewenst in overleg een oplossing voor mindervaliden.”

Foto is aangeleverd