Oldtimers gezocht voor show tijdens braderie in Centrum

Aalsmeer – Zaterdag 7 september wordt de jaarlijkse braderie in Aalsmeer Centrum weer georganiseerd. Dit jaar is er ook in de Marktstraat van alles te doen en te zien. De ondernemers staan er met een kraampje, kinderen kunnen zich vermaken met het springkussen en verschillende spelletjes, er zijn dansoptredens en bezoekers kunnen onder andere oude bussen en motoren bewonderen.

Ben jij in het bezit van een oud voertuig, zoals een oldtimer of een klassieke motor of bromfiets? Ben je hier ontzettend trots op en wil je je trots het liefst aan iedereen laten zien? Dit is je kans. Je bent namelijk meer dan welkom om deze te showen in de Marktstraat aan het publiek. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@aalsmeercentrum.nl of bel met 06-20030134.

Foto: www.kicksfotos.nl (Aalsmeer Roest Niet).