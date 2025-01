Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Divendal

De Ronde Venen – Op de eerste plaats wens ik iedereen een heel mooi en gezond 2025 toe. Het is elk jaar weer bijzonder om te zien met hoeveel mensen, vanuit alle dorpen en met verschillende achtergronden, we het nieuwe jaar inluiden. Ik heb eens om me heen gekeken en me afgevraagd of de nieuwjaarsreceptie een nieuwe opzet nodig heeft. Maar gezien de opkomst blijft de combinatie van elkaar ontmoeten en de presentatie van organisaties en verenigingen op de informatiemarkt toch echt een gouden formule. En met het vuurtje buiten, de warme drank en de poffertjes, willen we benadrukken hoe welkom u bent.

Dit jaar wil ik vooral stilstaan bij wat ons het komende jaar staat te wachten. Al is ‘wachten’ niet het goede woord, want de dingen die ik noem ontstaan niet vanuit het niets, velen van u spelen hierin een actieve rol. Vanuit de politiek, maatschappelijke organisaties of vanuit een andere positie. Wat mij opvalt is dat er vorig jaar echt heel veel is gebeurd en dat we het komende jaar nog veel meer concrete zaken gaan realiseren. Het is het laatste volledige jaar van deze gemeenteraad en van dit college in de huidige samenstelling. Wij gingen in 2022 ambitieus van start en komen nu nog meer aan het oogsten toe.

Werkzaamheden aan wegen

Laat ik met iets heel praktisch beginnen. Iets waar sommige mensen knap chagrijnig van worden en wat mij juist vaak vrolijk stemt. Dat zijn de vertragingen of het moeten omrijden als gevolg van wegwerkzaamheden. Hoe mooi is het om te weten – en na afloop te kunnen constateren – dat achterstallig onderhoud is weggewerkt en er een verkeersveiligere situatie is ontstaan? Dat gaat in 2025 bijvoorbeeld gelden voor de Oosterlandweg en de Rijksstraatweg. Maar ook voor de noodzakelijke vervanging van een viertal bruggen en de kleinere verbeteringen in de dorpen. Soms even wennen, maar altijd noodzakelijk en met een mooi resultaat.

Wonen

Steeds meer zichtbaar worden eveneens de woningbouwplannen. Het maken van ruimtelijke- en bestemmingsplannen vereist veel tijd. De woningen staan er nog niet, maar de eerste werkzaamheden voor De Maricken 2 zijn inmiddels zichtbaar. Ook voor de locaties Oosterland en De Meijert starten dit jaar de werkzaamheden. Drie grote plannen, die onherroepelijk zijn, waar opgeteld zo’n 1800 woningen worden gerealiseerd. Een groot aantal met Cazas Wonen, onze corporatie voor de sociale woningbouw.

Onderwijs

Ook op andere terreinen wordt zichtbaar hoe de eerder gemaakte plannen zijn uitgepakt. Prachtig hoe De Avonturijn in Mijdrecht, als school en kinderopvangcentrum, er nu uitziet en zo rond de krokusvakantie in gebruik zal worden genomen. Eveneens worden voor de zomer extra lokalen geplaatst bij De Willispoort in Wilnis (vooruitlopend op de nieuwbouw in 2028) en worden drie nieuwe permanente lokalen en nevenruimten voor de Piet Mondriaan school in Abcoude in gebruik genomen (gebouwd op het dak van de huidige school).

Politie en brandweer

Als gemeente zijn we blij met onze hulpdiensten. Er wordt vanuit de gemeente veel samengewerkt met de politie en daardoor werken we samen aan een veilige gemeente. Hulp van inwoners is daarbij onontbeerlijk. Zo is bijvoorbeeld in december dankzij tips bijna 50 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Binnenkort start Hackshield, als één van de projecten om online criminaliteit tegen te gaan. Voor de brandweer hebben we via de Veiligheidsregio meer eigen verantwoordelijkheden. Hoe mooi is het dan dat in 2025 uiteindelijk de kazernes voor al onze vier korpsen weer geheel op orde zijn. Mijdrecht en Vinkeveen waren reeds klaar. De heropening van Wilnis – renovatie met nieuwbouw – vindt in maart plaats, de nieuwe kazerne in Abcoude wordt rond de zomer feestelijk geopend. Dat betekent dat ruim honderd vrijwillige brandweermensen weer hun werk kunnen doen met goed materieel en vanuit een kazerne die aan alle Arbo-eisen voldoet.

Iedereen moet kunnen meedoen

Bovenstaande zaken zijn projecten waarin de gemeente zichtbaar een leidende rol vervult. Bij sommige zaken is het minder zichtbaar, maar kan wat wij als gemeente doen voor individuele inwoners heel belangrijk zijn. Zo wordt in januari De Groene Hart pas ingevoerd. De pas is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Op deze pas staat een tegoed waardoor zij financieel makkelijker kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, of kortingen kunnen krijgen. Wij zijn een gemeente waarin al heel veel mensen meedoen aan activiteiten; wij willen dat iedereen die mogelijkheid heeft. Met acties op het gebied van duurzaamheid proberen we als gemeente samen met de Energieke Rondeveners en de woningbouwcorporatie te zorgen voor bijvoorbeeld lager energieverbruik. Ook zoiets dat voor alle inwoners van belang is.

Maatschappelijke organisaties

Naast de gemeente zijn het ook maatschappelijke organisaties en verenigingen die – al dan niet door de gemeente ondersteunt – actief zijn. Vorig jaar stonden er nogal wat jubilerende verenigingen op het podium. Dit jaar kunt u ze vinden op de Informatiemarkt. Bijvoorbeeld Stichting De Bovenlanden die al 40 jaar actief is met onderhoud en herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in de gemeente. Of – iets totaal anders – de Stichting Kurve (Kunstuitleen De Ronde Venen) die haar 10-jarig jubileum viert met een tentoonstelling. Twee voorbeelden van stichtingen die actief zijn op terreinen waar heel veel organisaties actief betrokken zijn in de gemeente: natuur en cultuur. Dat geldt nadrukkelijk ook voor alles wat er op sportief gebied gebeurt in de gemeente. Op 24 januari tijdens het Sportgala kunnen we weer zien hoe breed sport leeft en wordt beoefend in onze gemeente en hoeveel mensen zich hiervoor belangeloos inzetten. Het gaat te ver om hier alles te noemen. Op de informatiemarkt staan meer dan 50 groeperingen, van de verzamelde Scoutinggroepen tot de Trekkersgroep van het Knarrenhof. Naast alle nuttige en leuke informatie weet ik nu al dat de vier aanwezige muziekverenigingen ook voor heel wat vrolijke momenten zullen zorgen in 2025. Voor ik ga afsluiten wil ik nog drie dingen noemen.

Vinkeveense Plassen

Op de eerste plaats kan gewoonweg niet onvermeld blijven dat we hopelijk als gemeente in het eerste kwartaal het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen gaan vaststellen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het aangeeft hoe zorgvuldig we willen en moeten omgaan met dit belangrijke gebied in onze gemeente. Dit bestemmingsplan geeft bij uitstek aan hoe er een balans moet worden gevonden en vastgesteld tussen verschillende belangen en opvattingen. Een balans tussen natuur en recreatie. Tussen behouden van landschappelijke cultuurhistorie en ontwikkeling. Tussen rust en actieve beleving. Ik ben ervan overtuigd dat het voorstel zoals dat nu bij de gemeenteraad ligt een uitstekende basis biedt voor de gemeenteraad om tot besluitvorming te komen. Vele honderden mensen zijn hierbij in het voortraject betrokken en ik vind het mooi om te horen dat iedereen toe is aan definitieve besluitvorming.

Stilstand is achteruitgang

Over evenwicht gesproken. Het tweede punt dat ik wil benadrukken gaat over de financiële positie van de gemeenten in Nederland en dus ook van De Ronde Venen. De komende jaren zijn financieel ingewikkelde jaren. Mede afhankelijk van onder andere de Rijksoverheid gaan we zien hóe ingewikkeld het wordt. Natuurlijk kan je en moet je de tering naar de nering zetten. Geld dat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Wat ik graag tegelijkertijd wil benadrukken is dat achterstand in onze voorzieningen ook schade kan betekenen. Goed onderwijs moet plaatsvinden in fatsoenlijke schoolgebouwen, om maar een voorbeeld te noemen. Eenzaamheid tegengaan kan als je ontmoeting mogelijk maakt. Voor jongeren is het van belang om te zien dat je als samenleving investeert in hun toekomst. Juist nu we een inhaalslag aan het maken zijn, is het niet gewenst om nieuwe achterstanden te laten ontstaan. Dat vereist moedige keuzen van de gemeenteraad.

80 jaar herdenken en bevrijden

Een derde onderwerp betreft het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding. Dit jaar 80 jaar geleden. In deze tijd waarin het wereldwijde geweld en vooral de oorlogen tussen landen steeds nadrukkelijk aanwezig is, is het goed om te blijven beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Daar moet je met elkaar aan blijven werken. Het helpt om je geschiedenis te kennen en de verhalen te blijven delen. Hoe kwam het ooit zover? Hoe is de vrijheid verworven? Hoe doe je dat met elkaar? Wat is mijn en jouw rol daarbij? Veel mensen in de gemeente bereiden zich voor op activiteiten om daar rond 4 en 5 mei nadrukkelijk bij stil te staan. Zo zal vanuit verschillende dorpen het Bevrijdingsvuur worden opgehaald uit Wageningen en komt er een Vrijheidsconcert – met veel muziekgroepen uit onze gemeente – op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Er zullen in onze dorpen culturele- en ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden. Maar ook bijvoorbeeld tentoonstellingen en zogenoemde vrijheidsontbijten.

Persoonlijke noot

Tot slot van deze toespraak kom ik met een persoonlijke noot. Het is het antwoord op de vraag die me de laatste tijd heel vaak is gesteld, net zoals aan andere mensen waarbij de pensioenleeftijd in zicht komt. Ik heb bij de Commissaris van de Koning – en voorafgaand aan deze bijeenkomst aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad – aangegeven halverwege november te stoppen als burgemeester van De Ronde Venen. Waarom dan? Omdat ik 11 november 67 hoop te worden. Omdat ik merk dat ik na 14 fantastische jaren als burgemeester graag flexibeler wil kunnen omgaan met mijn activiteiten en vrije tijd. En voor de gemeente lijkt het mij wenselijk dat een nieuwe burgemeester, die wellicht eind van dit jaar kan starten, is ingewerkt voordat in 2026, na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe raad en een nieuw college van start zullen gaan. Vanzelfsprekend blijf ik me tot Sint Maarten volledig inzetten voor de gemeente, met evenveel enthousiasme en plezier als u dat van me bent gewend.

Maarten Divendal, Burgemeester van De Ronde Venen.

De foto, genomen tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2025, is aangeleverd.