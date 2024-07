Nieuwe kinderburgemeester: Bedankt Vera en welkom Chiemeze

Aalsmeer – Een bijzondere ceremonie afgelopen donderdag 11 juli bij aanvang van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De ambtsketen van kinderburgemeester is officieel overhandigd door Vera Keessen aan Chiemeze Ugoanyanwu. Maar eerst werd ‘edelachtbare’ Vera, zoals de aanspreektitel officieel luidt, bedankt voor haar actieve en gedreven inzet door jeugdwethouder Bart Kabout en burgemeester Gido Oude Kotte.

Anderen geïnspireerd

“Vera stond te popelen om overal bij te zijn. We hebben onlangs nog samen de prijzen uitgereikt bij de scholenvoetbal, maar ook ceremoniële momenten, zoals de herdenking, heb je vol enerie en waardig volbracht”, aldus wethouder Kabout. Het speerpunt van Vera was armoede bespreekbaar maken en dat heeft zij heel succesvol gedaan. Samen met de kinderraad heeft zij een folder gemaakt met tips welke gemeentelijke voorzieningen er zijn om een (financieel) steuntje in de rug te krijgen. Vera is zelfs langs scholen gegaan om dit onder de aandacht te brengen. “Je hebt veel geleerd en heel veel anderen geïnspireerd. Heel goed gedaan”, sprak Kabout verder. Als dank voor haar inzet vroeg hij een groot applaus en dat kreeg Vera van alle raadsleden en aanwezigen.

“Geweldige tijd”

Uit handen van burgemeester Oude Kotte kreeg Vera een voorzittershamer, een fotocollage van haar periode als kinderburgemeester en een mooie bos bloemen. “Ik weet dat je kinderarts wilt worden, maar je zou een enorm goede burgemeester zijn”, complimenteerde hij Vera. Vera zelf liet weten een geweldige tijd te hebben gehad. “We hebben mooie dingen bereikt.” Vera noemde onder andere de zes zwaaitegels die binnenkort worden geplaatst, de energielessen, de culturen- en buitenspeeldag ook voor kinderen met een beperking en de voorlichting op scholen over armoede. “Ik hoop dat hier aandacht voor blijft.” Ook noemde zij de diverse en gevarieerde taken die zij heeft uitgevoerd, onder andere bloemen uitgedeeld tijdens de lintjesregen, de vlag gehesen op Bevrijdagsdag en de vlam van het bedrijvingsvuur ontbrand. Chiemeze raadde zij tot slot aan om tegen bijna niks nee te zeggen. “Het is allemaal even leuk om te doen.” En tegen de gemeenteraad zei zij te hopen dat er naar kinderen geluisterd blijft worden. Als cadeautje kregen het college en de raadsleden een zelfgemaakte sleutelhanger in de Aalsmeer kleuren.

Officiële benoeming

Daarna was het tijd om de nieuwe kinderburgemeester officieel te benoemen. De 10-jarige Chiemeze Ugoanyanwu verklaarde en beloofde zijn nieuwe taak vol inzet te zullen gaan volbrengen. Als definitieve overdracht van het kinderburgermeesterschap kreeg hij de ambtsketen en de voorzittershamer uit handen van Vera Keessen. Volgens de burgemeester heeft Chiemeze veel humor en hij raadde om deze eigen humor in te zetten tijdens deze voor hem nieuwe uitdaging. Succes Chiemeze!

Foto’s: www.kicksfotos.nl