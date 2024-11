Nieuwbouw zwembad in commissievergadering

Aalsmeer – De oordeelsvormende commissievergaderingen van 3 en 4 december aanstaande worden gecombineerd en vinden nu op dinsdag 3 december plaats. De vergadering op 4 december vervalt. De commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur vergadert 3 december vanaf 20.00 uur. Dit is een oordeelsvormende vergadering, waarin de leden van de commissie hun voorlopige mening geven over de onderwerpen op de agenda. De uiteindelijke besluiten worden genomen in de raadsvergadering..

Naast de vaste agendapunten, zoals de actieve informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties, regionale samenwerking en het vragenkwartier, staat het beschikbaar stellen van geld voor de nieuwbouw van een zwembad in Aalsmeer en het vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2024 op de agenda.

Scenario’s nieuw zwembad

De commissie bespreekt het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het zwembad in Aalsmeer. Het huidige zwembad, De Waterlelie, is verouderd en kan niet meer gerenoveerd worden. Daarom is nieuwbouw de enige optie. Er is een aantal scenario’s uitgewerkt voor het nieuwe zwembad en aan de gemeenteraad worden deze ter besluitvorming voorgelegd. Het nieuwe zwembad moet in 2028 klaar zijn.

Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2024

In de 2e bestuursrapportage 2024 wordt gekeken naar de financiële situatie van de gemeente. Hierin staan mogelijke aanpassingen van de begroting voor dit jaar. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afwijkingen in het beleid en de financiën en moet goedkeuren of de budgetten voor 2024 aangepast moeten worden.

Meekijken en meer weten

Belangstellenden zijn van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de website. Op www.aalsmeer.nl is ook de vergadering live of achteraf te bekijken.