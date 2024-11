Nieuwbouw voor basisscholen ‘Hofland’ en ‘Wereldwijs’

Mijdrecht – Komend voorjaar wordt de nieuwbouw van de katholieke basisschool ‘Hofland’, de openbare basisschool ‘Wereldwijs’ en een nieuw kindcentrum in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw is duurzaam en gebouwd in twee verdiepingen. Op de huidige schoollocatie is woningbouw gepland. Aanstaande donderdag legt het college het Ruimtelijk Kader van de locatie en omgeving ter bespreking voor in openbare, technische commissievergadering.

Einde rol gemeenteraad

De besprekingen in de commissie van deze week en in de raadsvergadering van december zijn belangrijke momenten. Als dan de zogeheten randvoorwaarden akkoord zijn, is het daarna aan het college van b en w om de verdere uitvoering en vergunningverlening af te wikkelen. Dat betekent dat na vaststelling van het voorliggend Ruimtelijk Kader op een later moment geen verdere goedkeuring door de gemeenteraad nodig is.

Onderzoek flora en fauna

Het college meldt in het voorliggende Ruimtelijk Kader dat het nieuwe schoolgebouw voor fietsende kinderen en ouders te bereiken is via het fietspad tussen de straten Leicester en Kogger. Het ‘halen en brengen’ van de schoolgaande kinderen per auto vindt plaats vanaf het parkeerterrein van de AH-supermarkt en de sporthal ‘Eendracht’. De beide verkeersstromen zijn zo van elkaar gescheiden. Het huidige schoolgebouw, dat bijna 50 jaar gelden werd gebouwd, wordt gesloopt. Voor de sloop is een bedrag nodig van ongeveer 57.000 euro. Het moment waarop de school gesloopt wordt is afhankelijk van de uitkomsten van het flora en fauna onderzoek. Voor projectleiding, ondersteuning en planologische onderzoeken is ongeveer 103.000 euro nodig. Het college wil dat beide bovenstaande bedragen betaald worden uit de gemeentelijke reserves. Komt dat omdat de gemeente die kosten niet heeft voorzien in de gewone begroting voor het jaar 2025?

Levendigheid en sociale controle

Eén woonblok krijgt een uitstraling naar de Dokter van den Berglaan en de Eendracht. Met het tweede bouwblok worden de blinde achtergevels van de AH-supermarkt en de sporthal aan het zicht ontnomen door woningen. Volgens het college van b en worden daarmee “de levendigheid en sociale controle van het gebied verbeterd.” Het college van b en w wil dat bewoners en bezoekers van de nieuwe woningbouwlocatie volledig op eigen terrein parkeren, zodat de huidige parkeercapaciteit in de omgeving niet wordt belast.

Zorggeschikte appartementen

Het is de bedoeling dat er ongeveer 80 appartementen worden gebouwd. Tussen de 50 en 60 appartementen zullen ‘zorggeschikt’ zijn. Het gaat om ’24 -uurs zorg’. Uit onderzoek blijkt dat in De Ronde Venen de vraag naar zorggeschikte woningen de komende jaren sterk toeneemt. Door de bouw van zorggeschikte appartementen zou er kans zijn om in het complex een multifunctionele ruimte te ontwikkelen. Mogelijk kan die ook gebruikt worden door bewoners uit de wijk Hofland.

Gemeente geen rol bij buurtkamer

Inwoners van de wijk Hofland hebben eerder bij de gemeente aangegeven dat het in de wijk ontbreekt aan een algemene sociale voorziening. Zij willen daarom graag een buurtkamer voor buurtgerichte activiteiten in het nieuw te bouwen zorgcomplex. Om enig optimisme van omwonenden voor te zijn, meldt het college nu al: “Deze ruimte kan, in afstemming met de zorgorganisatie, mogelijk ook gebruikt worden door de bewoners van de wijk Hofland. De gemeente heeft bij de realisatie en de exploitatie van de buurtkamer geen rol.”

Dakloze jongeren onder dak

In het programma worden omstreeks tien appartementen opgenomen die bestemd zijn voor jongeren die anders dakloos dreigen te worden. Het college geeft in het raadsvoorstel aan: “Bij deze doelgroep gaat het om jongeren die, wanneer zij achttien jaar worden, niet meer vallen onder de reguliere opvang voor jongeren. Deze jongeren dreigen op straat komen te staan met alle gevolgen van dien, voor de omgeving en de jongeren.” Voor jonge woningzoekenden zonder maatschappelijke problematiek is dus geen plek.

College is trots

Vorig jaar is vastgelegd dat in ieder nieuw woningbouwproject het aandeel sociale huur minimaal 30% dient te zijn. Het college: “Met 70% sociale huur appartementen voldoet het project hier ruimschoots aan. De gemeente doet in dit project dus een forse extra inspanning die uitstijgt boven de afspraken uit de Woondeal 2023 die met de provincie is afgesloten.” De bouw van zoveel sociale huurappartementen op één bouwlocatie betekent dat de kosten niet volledig worden gedekt. Met de ontwikkeling van betaalbare koopappartementen en vrije sector koopappartementen wil het college die noodzakelijke inkomsten alsnog binnenhalen.

Locatiekosten terugverdienen

Het college: “De totale locatiekosten zijn geraamd op 2.057.000 euro. Met de ontwikkeling van alleen zorggeschikte appartementen kunnen de locatiekosten niet worden terugverdiend. Daarom zijn aan het programma betaalbare koopwoningen en/of vrije sector appartementen toegevoegd. Deze koopwoningen zijn nodig om de voldoende grondopbrengsten te genereren om locatiekosten terug te verdienen. Met betaalbare koopwoningen en/of vrije sector appartementen kan de ontwikkeling met een klein positief resultaat worden afgesloten. Een relatief klein gedeelte van het programma bestaat uit betaalbare koopappartementen of appartementen in de vrije sector.”

Niet zeker op voorhand

Er zijn nog enkele kanttekeningen voordat tot uitvoering van de plannen kan worden overgegaan. “De komende periode moet gezocht worden naar een zorgaanbieder die bereid is 24-uurs zorg te leveren aan 50 tot 60 bewoners. Tevens dient een investeerder in het vastgoed gevonden te worden die bereid is de ontwikkeling en realisatie van de zorggeschikte appartementen te financieren. Dit zijn vaak complexe processen die tijd kosten en op voorhand niet zeker zijn.”

Positief resultaat?

Ook meldt het college: ”De gronden van de koopappartementen zullen door middel van een tender (aanbesteding, redactie) op de markt worden aangeboden. Marktpartijen zullen op basis van het Ruimtelijk Kader een plan vervaardigen en een grondbieding uitbrengen. Het is de verwachting dat de locatie een bescheiden positief resultaat kan opleveren, dat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.”(eigen foto)

De bouw van de nieuwe scholen is al duidelijk zichtbaar. Foto: aangeleverd