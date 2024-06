Nieuwbouw Jozefschool officieel geopend

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 12 juni was de opening van de nieuwbouw van de Jozefschool. De noodlokalen, die veertien jaar dienst hebben gedaan, van de basisschool in de Gerberastraat zijn vervangen voor drie nieuwe lokalen. De uitbreiding is geheel in stijl van de in 1933 gebouwde karakteristieke school.

Overdag is feest gevierd met alle leerlingen en eind van de middag was er de officiële ingebruikname in aanwezigheid van wethouder Bart Kabout van onderwijs. Aan de wethouder de eer om de ingepakte ‘boom’ naar beneden te takelen en te onthullen. Maar de grootste rol bij de opening was weggelegd voor oud-directeur Antoine Zwagerman. In 2022 zwaaide hij na 37 jaar aan het hoofd van de school te hebben gestaan af en droeg het stokje over aan René Veerman. Het groene licht van de gemeente om geld beschikbaar te stellen voor nieuwbouw kwam min of meer tegelijkerheid met deze wisseling. Zwagerman bood aan om de begeleiding van de nieuwbouw op zich te nemen, zodat Veerman zich kon focussen op zijn nieuwe onderwijstaak.

Boom met objecten

In de onthulde ‘boom’ hingen verschillende objecten die typerend zijn geweest bij de nieuwbouw, zoals een flesje pannenbier (bij het bereiken van het hoogste punt), een gedenksteen (bij de eerste paal door leerling Jurre Commandeur), glas-in-lood en een rode kast. Antoine Zwagerman verdient een compliment qua begeleiding, maar ook voor ontwerper Richard Pannenkoek en de bouwers van Van Berkel Bouw mag een buiging gemaakt worden. De nieuwbouw sluit naadloos aan op de huidige school, zowel aan de buitenzijde als het interieur met de bekende tegelvloer in rood, zwart en goudgeel en dezelfde glas-in-lood ramen. Voor Zwagerman waren er hoofdbrekers, voor de bouwers natuurlijk ook, maar het uitgangspunt van allen was: “Het is geen probleem, maar een uitdaging.”

Sinds 1933

De Jozefschool is gebouwd in 1933 naar een ontwerp van architect Johannes Starmans, hij was eerder opzichter bij de bouw van het nabij gelegen Karmelklooster. Gestart werd met 53 leerlingen, inmiddels heeft de school een constant aantal van gemiddeld 400 leerlingen. De nieuwbouw bestaat uit twee leslokalen en een speel/activiteiten zaal. Ook de buitenruimtes rond de school hebben een upgrate gekregen met een avontuurlijke speeltuin, een kapschuur om buiten les te kunnen geven en een insectenhotel en aan de achterzijde is een brug aangelegd voor directer toegang tot kinderopvang De Dolfijn en de gymzaal in de Baccarastraat.

Rode kasten

Nog enkele leuke details: Een al lang gebruik bij de Jozefschool zijn rode kasten in elk lokaal, de nieuwe lokalen moesten dus ook een rode kast krijgen. Het was een lange zoektocht om deze traditie voort te kunnen zetten, maar het is Zwagerman uiteindelijk gelukt. De bouw heeft ongeveer een jaar in beslag genomen en heeft 2,4 miljoen euro gekost. Zwagerman hierover: “Ik heb gelezen dat de gemeente moet bezuinigen, gelukkig zijn wij deze ‘dans’ net voor geweest.” De nieuwbouw voldoet geheel aan de eisen van deze tijd, de Jozefschool is klaar voor de toekomst, er kan hier nog vele jaren met plezier les gegeven worden. Mooi dat zo’n oud gebouw een passende aanbouw heeft gekregen. Een school met nieuwbouw om trots op te zijn!

Wethouder Bart Kabout bij de opening.

De nieuwbouw, zijde Baccarastraat.