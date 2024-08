Nieuw seizoen bijna van start bij Theater Piet Mondriaan

De Ronde Venen – Het is bijna zover, in september start het nieuwe seizoen van het Theater Piet Mondriaan. Op 12 september trappen Nynke de Jong & Esther Groenenberg het seizoen af met hun voorstelling ‘Het leven: een handleiding’.

Grote namen, aanstormend talent

Er staan weer grote namen op het programma. Ernst Jansz speelt de prachtige voorstelling ‘Een liefdeslied, over de bijzondere liefdesgeschiedenis van zijn ouders. En – nieuw bijgeboekt – Freek de Jonge. Hij geeft weer acte de presence. Eerder dit jaar had hij aangekondigd te stoppen met toeren. Nu heeft de cabaretier aangegeven tóch nog met een voorstelling op tournee te gaan. Hij doet het rustig aan: minder voorstellingen, kleinere zalen en dichter in de buurt onder het motto: ‘Vrede op Aarde’. Ook aanstormend talent krijgt dit jaar weer een plaats op het podium, zoals Luuk Ransijn. Hij won in 2023 het Amsterdams Kleinkunst Festival. Hij komt optreden mijn zijn cabaretshow ‘Vacht’.

Familievoorstellingen

Voor de kinderen zijn er ook een paar prachtige voorstellingen. Kom luisteren naar ‘SlodDe & VoS in de Geluidentuin’, een levendige, gekke muzikale show waarin kinderen ontdekken dat geluiden net zo kleurrijk zijn als zijzelf en een belangrijke rol spelen in dit betoverende verhaal.

‘Dwars door het beton!’ is een muzikale familievoorstelling over verhuizen en je ergens thuis voelen.

Dikkie Dik komt later dit seizoen langs in Abcoude. De voorstelling was heel snel uitverkocht. Er is daarom een tweede voorstelling bijgeboekt, ook op 9 februari.

Informatie over de voorstellingen en het bestellen van kaarten kunt u vinden op: www.theaterpietmondriaan.nl, of in de brochure. Heeft u geen brochure ontvangen? Deze kunt u afhalen bij onder meer de Bibliotheek.

Op de foto: Freek de Jonge. Foto is aangeleverd.