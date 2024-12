Nieuw bestuur Gilde De Ronde Venen

De Ronde Venen – Per 1 januari 2025 treedt er een nieuw bestuur aan bij Gilde De Ronde Venen. Wij spraken met de vertrekkende voorzitter, Leen Mulckhuyse en zijn opvolger: Marieke van Eijk, over de toekomst van deze waardevolle organisatie.

Leen Mulckhuyse, die jarenlang met veel toewijding het voorzitterschap heeft vervuld, legt uit wat Gilde De Ronde Venen zo bijzonder maakt: “Net als alle Gilden in Nederland zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Onze enthousiaste vrijwilligers bieden een scala aan maatschappelijk relevante diensten, zoals coaching voor brugklassers via Coach4You, taalcoaching voor anderstaligen metSamenspraak, en het organiseren cultuurhistorische gidswandelingen door onze prachtige regio.

Marieke van Eijk, de nieuwe voorzitter, heeft zelf de waarde van deze diensten ervaren. “Ik heb de afgelopen jaren een Egyptische vrouw en een Russissche dame geholpen met het leren van de Nederlanse taal. Het is niet alleen leuk, maar ook enorm betekenisvol. Je draagt een stukje bij aan hun integratie, wat voor hen een wereld van verschil maakt. Daarnaast is het een verrijking om andere culturen te leren kennen.”

Uitdaging

Het vinden van nieuwe bestuursleden was een hele uitdaging, vertelt Leen. “We zijn een vrijwilligersorganisatie, maar dat betekent niet dat we zomaar iedereen kunnen aannemen. Bestuurswerk vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel en er zijn binnen het team heel wat verschillende competenties nodig. Het was een lange zoektocht maar we waren heel blij toen we in korte tijd, drie aanmeldingen binnenkregen die perfect passen bij wat we zochten.

Marieke haakt in op haar motivatie om bestuurslid te worden. Na vier jaar taalcoaching wilde ze meer leren over de organisatie. Dit was de reden waarom ze reageerde op de vacature voor bestuurslid. Haar bedoeling was om als algemeen bestuurslid mee te draaien. Toen echter bleek dat Leen als voorzitter het bestuur zou ver-laten, besloot ze deze rol op zich te nemen. “Ik vind het jammer dat Leen afscheid neemt. Hij is een enthou-siaste en betrokken man die het voorzitterschap met veel kennis en op een ontspannen manier heeft vormgegeven. Ik hoop die lijn voort te zetten, maar uiteraard in mijn eigen stijl.”

Leen licht toe waarom hij, ondanks zijn passie voor de organisatie toch de voorzittershamer overdraagt: “Ik denk dat het gewoon goed is wanneer een bestuur regelmatig vernieuwd wordt. Het bestuurswerk heb ik tot de laatste dag met veel plezier gedaan, maar ik denk dat ik toch de eerste jaren de meeste toegevoegde waarde had. Nieuwe mensen brengen nieuwe ervaringen en inzichten mee. Het is belangrijk om te voorkomen dat een organisatie te afhankelijk wordt van een paar personen.

Blij

Marieke geeft aan dat het een uitdaging is om als nieuwe voorzitter in het bestuur te beginnen: “Maar ik ben ontzettend blij met de ervaren leden in het bestuur die al langere tijd deel uitmaken van het bestuur. Hun gedrevenheid en enthousiasme geven me alle vertrouwen dat de continuïteit en de goede samenwerking binnen het bestuur gewaarborgd zijn. Daarnaast ben ik ook zeer dankbaar voor de coördinatoren en coaches; zonder hen kan het Gilde Ronde Venen niet functioneren. We kunnen zowel bij de coödinatoren als bij de coaches nieuwe mensen goed gebruiken.

Leen sluit af: “Wilt u ook een verschil maken in de gemeenschap? Overweeg dan om vrijwilliger te worden bij Gilde De Ronde Venen. Zet vandaag de eerste stap en meld u aan via het contactformulier op onze website: https://gildedrv.nl of stuur een e-mail naar info@gildedrv.nl. Samen kunnen we bouwen aan een sterke en betrokken gemeenschap!”

Op de (eigen) foto: Bestuur Gilde De Ronde Venen: Cees Verrips, Hans van Ankeren (secretaris), Nicolien Middel (penningmeester), Marieke van Eijk (voorzitter) en Boudewine Scheepmaker.