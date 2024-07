Door Peter Post

De Ronde Venen – Bewoners van de Molenkade en Plaswijk in Vinkeveen voelen zich in de steek gelaten. Er zijn verschillende kwesties die spelen waar de bewoners niet over gehoord en/of bij betrokken worden. Ze zijn dan ook teleurgesteld en ze hebben de indruk dat zij in een stukje niemandsland in Vinkeveen wonen waar de gemeente geen aandacht en geld voor heeft. Wij namen op verzoek van de bewoners een kijkje in de buurt om polshoogte te nemen en een luisterend oor te zijn.

Populair recreatiegebied

De Vinkeveense Plassen is een populair recreatiegebied. Jaarlijks bezoeken veel mensen uit De Ronde Venen één van de zandeilanden om een dagje te recreëren. Maar ook steeds meer inwoners uit Amsterdam, Utrecht en andere omliggende gebieden weten inmiddels de weg te vinden naar de plassen. Het is dus zaak dat dit mooie stukje natuurgebied in onze gemeente de benodigde aandacht krijgt en goed onderhouden wordt. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat er goed toezicht is en soms ook gehandhaafd moet worden bij overtredingen.

Verschillende partijen betrokken

Om een balans te vinden tussen de verschillende belangen in het gebied, zoals wonen, natuurbehoud, recreatie en landbouw zijn er verschillende partijen betrokken. De samenwerking en communicatie tussen deze organisaties zijn cruciaal om de diverse problemen en uitdagingen effectief te beheren. Uiteraard is de gemeente De Ronde Venen daarbij een belangrijke partij en is o.a. verantwoordelijk voor het algemene bestuur en beheer van de infrastructuur, inclusief wegen, bruggen, en openbare voorzieningen. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden die zich o.a. bezighouden met het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de openbare recreatieve voorzieningen. Tevens heeft de provincie verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en Staatsbosbeheer kan indirect betrokken zijn bij de natuur- en recreatiebeheer in dit gebied.

Bewoners

Er zijn dus veel partijen betrokken. Echter de bewoners van de Molenkade en Plaswijk in Vinkeveen, nabij Zandeiland 1, zien dit juist als een probleem. Want wie is nu waar verantwoordelijk voor? De bewoners vinden dat door bemoeienis van alle belanghebbende partijen er bij vragen onduidelijkheid is en zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bovendien worden zij niet betrokken en dat terwijl juist zij wellicht de meeste expertise hebben over een aantal zaken die in hun buurt spelen. De bewoners zijn dan ook niet blij over de gang van zaken en hebben al verschillende keren contact gezocht met de partijen waaronder de gemeente. Maar het is tegen dovenmansoren gezegd. Ze namen daarom contact met ons op om eens langs te komen met het verzoek om wel naar hen te komen luisteren. Wellicht dat een stukje in de lokale krant wel effect heeft is de gedachte van de bewoners.

Groenonderhoud

Bij ons bezoek lieten zij weten dat er een aantal zaken spelen waar zij niet gelukkig mee zijn. Soms lijkt het letterlijk of er een grens getrokken is wie er verantwoordelijk is voor een bepaald gebied of onderwerp. Een goed voorbeeld hiervan is dat het gras en groenonderhoud. Kennelijk zit daar een grens van de verantwoordelijke partijen en wordt er maar voor de helft gemaaid. Aan de ene kant is het gras kort en aan de andere kant is het een chaos en groeit het de pan uit. Met als gevolg dat inwoners zelf gaan maaien om bijvoorbeeld de bordjes van de invalideplaatsen zichtbaar te houden.

Racebaan

Dan is er de ergernis over het feit dat de Molenkade een zeer drukke weg is geworden wat steeds meer begint te lijken op een racebaan. Een inwoner geeft aan dat het al begint met de onduidelijke bebording naar de parkeerplaats voor eiland 1 waardoor veel mensen een afslag te vroeg afslaan en de Molenkade oprijden. Een ander geeft aan dat er wellicht ook onbewust veel te hard gereden wordt omdat er niet voldoende bebording en belemmerende obstakels zijn om zachter te rijden. Met name bij de uitgang van het voetpad naar de Plaswijk is het nu een gevaarlijke situatie en houdt men zijn hart vast dat er een keer ongelukken gaan gebeuren. Er steken ook regelmatig kinderen de weg op vanaf het pad uit de woonwijk en dan kan het een keer goed misgaan. Een andere bewoonster vult aan dat er al eens een kat is doodgereden.

Eigen initiatief

Nadat er meerdere brieven en telefoongesprekken zijn geweest is duidelijk dat de gemeente hier geen of zeker niet voldoende aandacht aan besteedt. Het enige wat men te horen heeft gekregen is dat het te duur zou zijn. Een bewoner heeft daarom voor de veiligheid zelf maar twee waarschuwingspoppen geplaatst. Er is ook een partij die op eigen initiatief en zonder overleg met de buurt een besluit heeft genomen, waar de inwoners niet zo blij mee zijn. Er zijn namelijk op het voetpad een aantal grote rotsblokken geplaatst, zodat er geen autoverkeer meer vanaf de Molenkade een doorgang heeft naar de parkeerplaats. De bewoners zijn daar verbolgen over, omdat dit een nood toegangsweg is voor als de Molenkade vaststaat. Er stonden paaltjes die in een noodsituatie weggehaald konden worden en dit werkte goed als er een calamiteit was.

Uitleg gevraagd

Er is door een bewoner telefonisch om uitleg gevraagd en degene die verantwoordelijk is voor dat deel van Eiland 1 en de Molenkade gaf aan zich te ergeren dat er daar af en toe auto’s reden. Hij heeft toen besloten het paaltje weg te halen en daarvoor in de plaats rotsblokken te plaatsen. Als men beseft dat er geen laad en losplaats is voor pakketbezorgers en/of werklieden is het niet zo gek dat de weg geregeld geblokkeerd is als de parkeerplaats vol is. Nu is er door deze actie geen uitweg meer en kan je geen kant op. De noodhulpdiensten kunnen daardoor ook gehinderd worden. De vraag is dan ook of dit zomaar mag?

De welbekende druppel

Men vindt het onbegrijpelijk en dit was de welbekende druppel voor de bewoners van Plaswijk en Molenkade. Men is het meer dan zat dat er maar wat wordt gedaan zonder overleg. Ze hopen dat de gemeente net als wij eens komen kijken wat er ter plaatse allemaal aan de hand is en of daar niet in overleg met de buurt oplossingen voor gevonden kunnen worden. De bewoners zijn van mening dat als je met elkaar om tafel gaat zitten je er toch uit moet komen. Of wil men wachten tot er iets gebeurt?

