Natuurspeelplekken in De Ronde Venen

Wilnis – Zou het niet heerlijk zijn als we in onze gemeente plekken hebben waar kinderen avontuurlijk buiten in de natuur kunnen spelen? Waar ze mogen klimmen en klauteren, met water kunnen spelen en ondertussen ook iets van de natuur ontdekken? De nieuwe Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen wil zulke plekken gaan realiseren en kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken.

We weten allemaal dat bewegen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen: door te bewegen ontdekken ze de wereld, verbeteren ze hun motorische vaardigheden en groeit hun zelfvertrouwen als ze nieuwe uitdagingen overwinnen. Helaas is ook bekend dat veel kinderen te weinig bewegen, met alle risico’s voor hun gezondheid. Feit is ook dat er vaak te weinig ruimte is voor kinderen om buiten te spelen.

Door het realiseren van natuurspeelplekken wil de nieuwe stichting dit probleem aanpakken: een natuurspeelplek is een groene plek waar kinderen uitgedaagd worden door hoogteverschillen te overbruggen, waterdoorgangen over te steken en waar ze vies mogen worden. Ze maken kennis met allerlei natuurlijke elementen en leren buitenspelen in de verschillende seizoenen. Maar ook voor hun ouders en grootouders is het er aantrekkelijk om daar ook te bewegen of gewoon even te zitten in een mooie omgeving. Alle mensen worden immers blij van meer buiten zijn in het groen.

De stichting wil beginnen met het uitbreiden van het bestaande Speelwoud in Wilnis met veel natuurlijke elementen. Er is al een mooi ontwerp gemaakt en er worden fondsen geworven. De gemeente DRV steunt het plan, stelt grond beschikbaar en heeft zich bereid verklaard het groen in de natuurspeelplek te onderhouden. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. NME centrum de Woudreus, Wilnis Doet, Tympaan de Baat, natuurgids Romy Muste en natuurdetective Wildebras en Wilde Saar.

De planning is om de natuurspeelplek vlakbij de Woudreus in 2025 te openen. Er zullen dan regelmatig professioneel begeleide activiteiten georganiseerd blijven worden om kinderen vertrouwd te maken met de natuur. Overigens worden deze activiteiten tot volle tevredenheid van kinderen en hun ouders al vanaf 2018 succesvol georganiseerd. Tijdens de inmiddels tientallen activiteiten hebben de vrijwilligers al honderden kinderen naar buiten gekregen. Ouders noemen het ‘goud’ en kinderen vragen vaak wanneer de volgende keer weer is.

Om de natuurspeelplek echt een ontmoetingsplek te maken voor alle leeftijden is er in het ontwerp rekening gehouden met een rollator-vriendelijk rondje en komt er een pluk/mini-moestuin/voedselbos. Ieder die het leuk vindt te helpen bij het inrichten dan wel onderhouden van de pluktuin is van harte welkom: meld je aan via natuurspeelplekkendrv@gmail.com.

De stichting is nu druk bezig met het aanvragen van de nodige financiële middelen bij diverse fondsen. Veel lokale ondernemers hebben al toegezegd hun steentje te willen bijdragen. U kunt helpen deze of een andere natuurspeelplek te realiseren door een donatie te geven op rekening NL22RABO 0319 6758 66 t.n.v. Stichting Natuurspeelplekken DRV. Bij voorbaat hartelijk dank!

Foto is aangeleverd.