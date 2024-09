Nature Art Fair in Flower Art Museum

Aalsmeer – Op zaterdag 21 en zondag 22 september organiseert het Flower Art Museum in Aalsmeer de Nature Art Fair, een beurs die volledig in het teken staat van kunst geïnspireerd door de natuur. Dit jaarlijkse evenement biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun werk een weekend lang te presenteren en te verkopen in de prachtige ruimtes van het museum. De Nature Art Fair vindt tegelijkertijd plaats met de Kunstroute Aalsmeer.

Verschillende disciplines

Meer dan 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren tijdens de Nature Art Fair. Verschillende disciplines komen aan bod, waaronder fotografie, schilderkunst, illustraties, mixed media, sieraden, beelden, keramiek en glaskunst. De kunstenaars hebben de natuur als belangrijkste inspiratiebron met elkaar gemeen, maar de manier waarop zij dit uitwerken is zeer gevarieerd. De beurs biedt bezoekers daarmee een unieke kans om uiteenlopende kunstwerken te ontdekken en direct in gesprek te gaan met de kunstenaars. Daarnaast is er een verkoopstand met kunst- en natuurboeken tegen aantrekkelijke prijzen en is de museumwinkel geopend. Bezoekers kunnen genieten van lunch bij de entree van het museum, en in de koffiecorner zijn koffie, thee en het bekende ‘Aalsmeers turfje’ verkrijgbaar.

De Nature Art Fair is op beide dagen gratis te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur en maakt deel uit van de Kunstroute Aalsmeer. In totaal zijn er 21 locaties in Aalsmeer waar kunst te zien is, zeker een bezoek waard dus! Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Bezoekers kunnen gratis parkeren voor de deur en in de omgeving. Meer informatie, inclusief een overzicht van deelnemende kunstenaars, is te vinden op www.flowerartmuseum.nl/naf2024. Kijk voor details over de Kunstroute Aalsmeer op www.kunstrouteaalsmeer.nl.

Foto: aangeleverd