Naamswijziging Mama Lokaal

De Ronde Venen – Sinds 1 januari is Mama Lokaal verder gegaan onder de naam Ouder&Kind Lokaal. Deze naamsverandering is ontstaan op verzoek van ouders om dit initiatief inclusiever en toegankelijker te maken voor álle ouders en verzorgers, ongeacht hun achtergrond of rol in het gezin.

Een woordvoerster: “Bij Ouder&Kind Lokaal blijven we dezelfde vertrouwde plek bieden waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en samen aan activiteiten kunnen deelnemen. De nieuwe naam weerspiegelt onze kernwaarde: een plek waar iedereen zich welkom voelt. Zo blijven we samen bouwen aan een warme, inclusieve gemeenschap voor ouders en kinderen.”

Bij Ouder&Kind Lokaal ontmoeten (aanstaande) ouders elkaar. “Vooral de gezelligheid staat centraal. Neem je kinderen gerust mee; zij kunnen lekker spelen en knutselen. Vaste ingrediënten voor deze wekelijkse ontmoeting zijn koffie, thee en de Kletspot. Deze pot bevat inspiratie, tips en leuke opvoedthema’s. Ouders krijgen de gelegenheid hun ervaringen te delen, elkaar vragen te stellen en gewoon gezellig kletsen. Vragen over het geven van borstvoeding? Sparren over de driftbuien van je peuter? Of van gedachten wisselen over positief opvoeden? Kan allemaal!”

Ouder&Kind Lokaal wordt georganiseerd door ouders en is kosteloos te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Locaties:

– Ouder&Kind Lokaal Abcoude, elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur Bibliotheek Abcoude.

– Ouder&Kind Lokaal Mijdrecht, elke vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht.

– Ouder&KindLokaal Wilnis, elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in De Woudreus in Wilnis.

In contact blijven met de andere ouders van Ouder&Kind Lokaal, tips uitwisselen en op de hoogte blijven van alle activiteiten? Meld je dan aan voor de WhatsApp-groep. Mail naam en telefoonnummer naar info@ouderslokaal.nl. Vermeld daarbij om welk Ouder&Kind Lokaal het gaat.

Foto is aangeleverd.