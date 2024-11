MuziekPietenBende in Mijdrecht dorp

Mijdrecht – Zaterdag 30 november speelt de MuziekPietenBende (onderdeel van Muziekvereniging VIOS) in het centrum van Mijdrecht. De kleurige groep muziek en entertainmentpieten maakt tussen 10.00 en 12.00 uur het centrum onveilig met hun dansjes, gekkigheid en uiteraard Sinterklaasmuziek. Uiteraard ook het K3- en Kinderen voor Kinderen-repertoire komt langs, dus als je van plezier en lol houdt moet je zeker even komen kijken. Uiteraard dansen onze ‘Entertainment Pieten’ met de kleintjes en gaan ze met hen op de foto.

De MuziekPietenBende is na de intocht in Scheveningen ook al in Den Haag, Amsterdam, Woerdense Verlaat en Rijswijk te bewonderen geweest. Helaas zijn ze zelden te zien in eigen dorp omdat hun agenda in januari al is volgeboekt. Koopcentrum Mijdrecht vist dan vaak achter het net, maar dit keer heeft het nieuwe bestuur ze nog vlak voordat a.s. zaterdagmiddag in Huizen moeten optreden nog in de ochtend kunnen contracteren. Kom dus zaterdag 30 november om 10.00 uur naar Koopcentrum Mijdrecht.

Foto is aangeleverd.