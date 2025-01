Music in the Air (83): Daniëlle Nouwen

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Daniëlle Nouwen is een echt podiumdier, zij gaat er helemaal voor. Zij woont in Zeist en zingt in de Aalsmeerse band Super Friday.

Wat doet muziek met jou, Daniëlle?

“Muziek is voor mij iets magisch. Goede muziek is doordacht met vele lagen die elkaar op het juiste moment raken waarbij de muzikanten hun ziel erin gooien. Dat raakt mij in mijn lichaam, het is verbindend en is een uitlaatklep. Livemuziek raakt mij het meest, dit geeft een hele andere beleving dan door de radio van je auto.”

Wanneer werd je je echt bewust van muziek?

“In de familie-app verscheen laatst nog een filmpje van mij waar ik door een microfoon aan het brabbelen was voordat ik überhaupt kon praten. Daar is het allemaal begonnen, haha. Wanneer ik echt bedacht dat ik muziek wilde gaan spelen/maken weet ik niet meer exact. Op de basisschool ben ik gestart met blokfluitles en later met pianolessen.”

Door wie werd je beïnvloed?

“Ik denk door de vrouwen in onze familie. Mijn zus, moeder en oma zijn/waren muzikaal aangelegd. Hierdoor heb ik het meegekregen en ben ik ermee in aanraking gekomen. Sinds april 2023 ben ik aangesloten bij de band Super Friday als zangeres. Een mega leuk avontuur, gezien dit mijn eerste band is. De band bestaat uit Nico Prent (gitaar), Peter Smit (basgitaar) en Theo Prins (drum). We zijn een coverband en coveren popmuziek met een rock groove. Feesten, bruiloften, festivals, kroegen, we zijn overal voor in en hebben een onwijs grote drive om beter en groter te worden!”

Heb je nog een mooi verhaal?

“Van jongs af aan ben in actief geweest in de sportwereld en ben in de topsport beland. Mijn focus lag hierdoor tot mijn 28e volledig op sport i.p.v. muziek. Toen ik begin 2023 terugkwam van een wereldreis die ik met mijn vriend had gemaakt, besloot ik dat het tijd was voor muziek. Snel kwam ik in aanraking met Super Friday en de klik was er gelijk. In oktober 2023 stond ik dus op mijn 29e voor de eerste keer ooit met mijn eigen band op het podium! Het is nooit te laat om te beginnen!”

Wat is je huidige situatie?

“Wekelijks repeteer ik met Super Friday en we proberen zoveel mogelijk op te treden. Afgelopen jaar hebben we dat zo’n 14 keer gedaan. Hiernaast ben ik ook aan de slag gegaan met zanglessen. Gezien mijn prille zangcarrière valt er nog veel te leren en wil ik alles aanpakken om beter te worden. Dus heb je tips? Let me know!”

Wat is je leukste muziekherinnering?

“Dat is wel een lastige vraag, ik heb talloze goede herinneringen aan muziek. Het eerste dat in me opkomt is toch het eerste concert dat ik heb gezien van Coldplay. Het gevoel dat je op een andere planeet bent met veel liefde en veel andere mensen is erg bijzonder.”

Heb je wel eens last van podiumvrees?

“De exacte definitie van podiumvrees weet ik niet, maar ik denk het niet. Mijn eerste optreden met Super Friday vond ik wel extreem spannend omdat ik geen idee had wat me te wachten stond. Inmiddels heb ik vaak gezonde spanning voor een optreden maar niet meer dan dat.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Meer optreden met meer publiek en een betere muzikant worden. Elke keer als ik naar een optreden kijk van welke artiest dan ook met 1.000 tot 60.000 bezoekers, dan ben ik oprecht jaloers. Het lijkt mij zo bizar magisch en gaaf om op dat podium te staan met en voor al die mensen. Samen herinneringen maken en een feestje bouwen.”

Daniëlle met de band Super Friday (eigen foto).