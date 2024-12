Music in the Air (82): Rian en Berry Kok 

Door Rein van der Zee

De Kwakel – Rian en Berry Kok uit De Kwakel zijn een begrip in de muziekwereld. Zo bestierden zij vroeger rock-café The Simple in De Kwakel en tegenwoordig runnen zij Muziekcafé The Shack in Oude Meer.

Hoe belangrijk is muziek voor jullie?

“Muziek is voor ons allebei heel belangrijk in ons leven, vooral livemuziek. Niets mooier op muzikaal gebied dan gepassioneerde muzikanten aan het werk te zien.”

Wanneer werden jullie je bewust van muziek?

Rian: “Bij ons thuis luisterde we vroeger altijd naar de radio. Ik was ongeveer 10 jaar, toen begon ik al met cassettebandjes of een bandrecorder met een microfoon voor de speaker muziek op te nemen van de radio. Later vanaf mijn 19e ben ik DJ geworden bij discotheek The Future in de Schans in Uithoorn. Dit heb ik gedaan tot mijn 27e, daarna ben ik, samen met Berry, Rock-Café Simple begonnen in De Kwakel met ook veel livemuziek, van 1987 tot 1999.”

Berry: “Bij ons thuis stond vroeger ook de radio altijd aan en werden er regelmatig plaatjes gedraaid. Vanaf mijn 8e tot 17e heb ik accordeon gespeeld (klassiek), daarna niet veel meer mee gedaan. Ook heb ik een korte tijd nog gitaarles gehad van Hein Meijer maar door tijdgebrek, toen in de tijd van Rockcafé Simple ben ik daar mee gestopt. Veel later nog een keer opgepakt, maar, het mag geen naam hebben.”

Door wie zijn jullie beïnvloed?

“Door vroeger veel naar de radio te luisteren en de vele muziekstromingen van toen te ontdekken. Daardoor kregen we voorkeur voor bepaalde genres maar deze liggen ook heel breed. We zijn niet echt beïnvloed door een bepaalde artiest of band. Helaas bespelen we zelf geen instrument. En zingen doen wij ook niet.”

Wat is je huidige situatie met muziek?

“Wij hebben elke week op zondagmiddag en soms op de zaterdagmiddag een liveband staan bij ons in The Shack in Oude Meer. Dus wij kunnen iedere week genieten van livemuziek in onze eigen tent.”

Een mooi verhaal of anekdote?

“Daar kunnen we wel een boek over schrijven, om twee hoogtepunten te noemen; In Rock-café Simple heeft (dankzij fans van deze band die stamgasten waren in ons café) The Scene een keer opgetreden. Dat was supertof en heel gezellig met Thé Lau met de band aan de bar en het optreden was kneitergoed. De kroeg stond op z’n kop! In The Shack hebben The Red Devils uit Amerika gespeeld, ook een hoogtepunt. Ook jaren geleden stond de Amerikaanse gitariste Donna Grantis in The Shack, die 2 maanden daarna bij Prince in zijn band ging spelen. Bij meerdere bands/muzikanten die nu op ons podium spelen of gespeeld hebben hangt wel vaak een mooi verhaal aan. Te veel en te lang om nu te vertellen, maar wel bijzonder…”

Wij hebben heel veel leuke herinneringen aan livemuziek en ook heel veel songs maken herinneringen los op bepaalde momenten. Het mooie is om elke keer weer leuke herinneringen te maken met muzikanten en het publiek.”

En de toekomst?

“Met The Shack hopen wij nog jaren verder te mogen gaan en heel veel liefhebbers van livemuziek een toffe en mooie middag te bezorgen met goede bands/muzikanten.”

Rian (links) en Berry hopen nog jaren verder te kunnen gaan met The Shack. (Eigen foto).