Music in the Air (79): Eko Lehmann

Aalsmeer – De Aalsmeerse gitarist Eko Lehmann mag gerust een pionier worden genoemd. In de jaren 60 speelde hij al gitaar in ‘The Leads’.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Eko?

“Muziek is ritme en emotie, het is een zeer breed begrip.”

Wanneer werd je bewust van muziek en door wie werd jij beïnvloed?

“Omstreeks de leeftijd van 12 jaar ben ik begonnen. Wat gitaar betreft ben ik beïnvloed door The Shadows.”

Bespeel je een instrument(en) en waar?

“Ja, gitaar. Omstreeks 1963 begonnen wij een bandje, The Leads. In dat bandje speelde ik solo-gitaar en deed ik ook de tweede stem, de zanger was Aad Zaal, Op slaggitaar en zang Cees Zaal, op bas Joop Braat en op drums Lex Willemse. Na verloop van tijd, toen wij voldoende repertoire hadden kwamen wij bij Jan Vis Entertainment (bekend van o.a. Albert West) terecht en zo doende traden wij vooral op in Limburg, Brabant en Duitsland. Ik ben in 1971 gestopt met spelen. Ik was inmiddels getrouwd en er was een kind geboren en ik ben toen als eigen baas ofwel zelfstandige begonnen. In de ochtend om 6 uur of later thuis komen en om 8 uur aan het werk gaan hou je niet lang vol.”

Heb je nog een verhaal/anekdote?

“In Dortmund speelden wij tijdens de twee Kerstdagen van ‘s middags drie tot zes uur. Dan een pauze en vervolgens van negen tot half één! Leuke kerst maar het thuisfront vond dat begrijpelijkerwijs minder!”

Heb je wel eens last gehad van podiumvrees?

“Nooit gehad! “

Wat is je leukste muziekherinnering?

“Dat is het optreden van The Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen. Kortste optreden ooit!“

Wat is je huidige situatie met de muziek?

“Speel thuis nog regelmatig met als begeleiding gedownloade backingtracks.”

En de toekomst?

“Doorgaan met luisteren naar muziek met een vooral goede platenspeler, cd-speler, versterker en speakers. Hiervan heb ik meerdere sets en mijn eigen luisterruimte of wel mancave.”

Nostalgie met The Leads (Eko links).