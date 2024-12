Music in the Air (78): The Griffins

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – The Griffins is een groep van zes dames die swingende soul, Franse chansons, groovy jazz, swing, ontroerende kleinkunst en eigen jazzy bewerkingen van bekende nummers zingen, onder leiding van vocal coach Caroline van Bavel.

In 2010 deden zes getalenteerde zangeressen (drie wonen in de gemeente Aalsmeer) mee aan een musical van Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen. Het samen zingen was zó goed bevallen bij de meiden, dat ze besloten door te gaan onder de naam The Griffins. Met aanstekelijk enthousiasme brengen deze 6 dames hun liedjes in meerstemmige harmonie ten gehore. Soms is er ook plaats voor solozang en dan blijkt dat ze stuk voor stuk prachtige stemmen hebben. Twee van hen (Cynthia en Katelijn) vertellen over hun passie zingen.

Wat doet muziek met jullie?

Cynthia van Klingeren-Kwak: “Het zit bij ons in de familie, sommige familieleden, zoals mijn opa, en mijn oom Jan Eveleens, speelden in allerlei bandjes in Aalsmeer. Ik ging vaak kijken en luisteren. Ik was al vroeg bezig met muziek. Luisterde naar Elvis, mijn eerste liefde. En daarna alle jaren 80-muziek, maar niet de ‘mannenmuziek’. Ik luisterde vooral naar de vrouwen, Babe, Madonna.” Katelijn Berghoef: “Ik plunderde vroeger de platenkast van mijn moeder. Zij had vooral muziek uit de jaren 60 en 70. Ik luisterde vooral graag naar de teksten in de muziek, ik hield van Elton John, Don McLean, Bob Dylan.”

Bespelen jullie ook een instrument?

Cynthia: “Ik speel een heel klein beetje basgitaar.” Katelijn: “Acht jaar volgde ik blokfluitles maar ik kwam nooit verder…” Nu maken beiden deel uit van The Griffins.

Hebben jullie nog een mooie anekdote?

Cynthia: “We gingen een keer met de groep naar een vakantiepark. Wij dachten dat er bijna niemand was. Met z’n zessen gingen we in de hot tub en gezellig zingen. Plotseling werd er overal geapplaudisseerd!” Katelijn: “Ik was zwanger van mijn zoon en toen draaide ik vaak een nummer van Bløf en Counting Crows, Holiday in Spain. Dan ging ik met mijn dikke buik voor de geluidsbox staan. Toen mijn zoon geboren was moest hij soms enorm huilen. Als ik dan dat nummer draaide werd hij helemaal stil.”

Wie zoekt de nummers uit bij jullie en waar repeteren jullie?

“Het uitzoeken van de nummers is bij ons een democratisch proces. Iedereen mag nummers aandragen en we stemmen of we een nummer gaan doen. We zoeken vaak inspiratie bij Post Modern Juxebox en The Puppini Sisters. Maar ook op internet en Spotify. Onze muzikale leider maakt arrangementen voor ons en repeteren doen we altijd bij iemand thuis, in Amstelveen.”

Treden jullie ook op met begeleiding?

“Wij werden in het verleden wel begeleid door een toetsenist, maar daar werden we vaak een beetje nerveus van. We gebruiken nu een tape, daar voelen we ons zekerder bij.”

Wat is jullie huidige situatie?

“We hebben nu een hechte groep. We zijn al best een tijd bij elkaar. We delen veel met elkaar. Samen muziek maken is zo leuk! Podiumvrees hebben we bijvoorbeeld niet meer omdat het zo gezellig is met elkaar.”

Zijn er toekomstplannen?

“Op 7 december dit jaar treden we op tijdens de Kerstmarkt in de Historische Tuin. En op 14 december staan we in Graft-De Rijp in Noord-Holland. Dat plaatsje is dan omgetoverd tot een Charles Dickens dorp. En op 8 maart in 2025 treden we op Internationale Vrouwendag in de Oude Veiling.”

Foto: The Griffins met tweede van rechts Cynthia en links van haar Kathelijne. (foto aangeleverd).