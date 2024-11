Music in the Air (77): Bianca Dol

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Bianca Dol speelt saxofoon bij harmonie orkest Sursum Corda in Aalsmeer.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Bianca?

“Er zitten twee kanten aan voor mij, het geeft rust en ontspanning als ik voor mijzelf speel, maar in het orkest is dat toch het tegenovergestelde, maar o zo leuk ook, samen iets neerzetten met het orkest.”

Wanneer begon het allemaal voor jou?

“Al heel erg jong. Toen ik twee jaar was zat ik op schoot bij mijn vader op het orgel te spelen. Toen ik een jaar of zes was begon ik uit mijzelf op het orgel, ik kon nog echt geen noten lezen. Mijn ouders vonden toen dat ik maar op muziekles moest. Vanaf mijn 7e tot mijn 17e zat ik op orgelles. Ergens tussendoor kreeg ik ook pianoles en leerde ik ook op een mandola spelen. Dat is een getokkeld snaarinstrument behorend tot de familie van de mandoline. In 2003 begon ik met tenorsaxofoon en werd ik lid van de Christelijke muziekvereniging Sursum Corda Aalsmeer. Dat is een harmonieorkest. Sursum Corda heeft veel licht repertoire. Daarnaast wordt muziek gespeeldn die bijvoorbeeld wordt gebruikt in kerkdiensten in Aalsmeer en omgeving. Ik kreeg ongeveer 2 jaar les op de sax en speel nog steeds met plezier bij Sursum Corda. Ik ben eigenlijk door niemand beïnvloed, ik hou wel echt van popmuziek. Toen ik orgelles kreeg was dat altijd met klassieke muziek en was ik best wel eens toe aan popmuziek.”

Heb je nog een mooie anekdote?

“Tijdens het einde van ons seizoen dit jaar hadden wij een jubileumconcert samen met het Musicalkoor, tijdens een repetitie ging het mis met mijn saxofoon. Ik kon de D niet meer spelen. Dat kwam omdat een stuk rubber, de polster genaamd dat zich achter de klep bevindt dus stuk was en moest dat worden gerepareerd. Toen dat was gebeurd moesten wij repeteren en heb ik de saxofoon opgehaald en per ongeluk een andere saxofoon gepakt; toch klonk het allemaal heel helder en goed! En Bibliotheek Aalsmeer nodigde ons uit voor een optreden in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart tijdens de Kinderboekenweek, dat was met jonge kinderen en dat vond ik heel leuk.”

Wat is jouw leukste muziekbeleving?

“Dat was een concert met het Dutch Lady Orchestra, een gelegenheidsorkest met 70 dames. Op 25 april 2015 hadden wij een uitvoering in Vleuterweide. Wij hebben toen 12 repetities gedaan en tijdens deze repetities zat ik te kolven, mijn zoontje was net zes maanden. Er zijn plannen voor een nieuw project van DLO, waarschijnlijk in het voorjaar van 2025.”

Heb je nog toekomstplannen?

“Ik heb er meerdere. Naast tenorsaxofoon zou ik graag altsaxofoon spelen. Dat geldt ook voor marimba en xylofoon (melodisch slagwerk van hout). Voor op school zou ik graag beter ukelele willen leren omdat het een handzaam instrument is om mee te nemen naar school. Ik heb een paar ukeleles en kan best wat akkoorden spelen, maar vind het niet genoeg om er al muziekles mee te geven. Ook zou ik nog wel in een koor willen zingen, of bij een band. Helaas heeft de dag te weinig uren. Ik zou graag willen dat er meer kinderen naar muziekles zouden gaan, dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen, je moet leren samenspelen en het is ook goed voor de longen.”

Foto: Bianca Dol links van het drietal. (Foto aangeleverd).