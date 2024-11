Music in the Air (74): Moniek Eigenhuis-Zandvliet

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Moniek Eigenhuis-Zandvliet is fluitiste.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Moniek?

“Heel belangrijk, muziek staat altijd aan bij ons thuis, radio 2 en radio 5. Muziek doet gewoon veel met mij, kan ontroerend zijn. Ik laat soms wel eens een traantje bij het luisteren naar muziek zoals bij het Avé Verum Corpus van Mozart. Maar ik kan er ook zo blij van worden. Mijn ouders zijn van grote invloed geweest voor mijn liefde voor muziek. Mijn vader nam vroeger muziek op met een bandrecorder en ook Berdien Stenberg, de fluitiste heeft mij beïnvloed.

Welk instrument bespeel je?

“Ik speel dwarsfluit, blokfluit, piccolo. Ik begon heel jong te spelen op een plastic Hema blokfluitje, later op een echte blokfluit en kreeg ik les van mijn moeder, ik leerde van haar het notenschrift. Eerst wilde ik harp spelen maar om praktische redenen ging dat niet door. Toen ik Berdien Stenberg hoorde spelen wist ik het: de dwarsfluit ging het worden! Op mijn twaalfde werd ik lid van Aalsmeers Harmonie en kreeg ik dwarsfluitles op de Streekschool in Aalsmeer. Ik kon de fluit lenen van de harmonie om erop te oefenen. Op m’n 14e zat ik in het jeugdorkest van de Harmonie. Ik deed examen HaFaBra (harmonie, fanfare en brass) en haalde de diploma’s A en B. Later kwam ik in het grote orkest, bij de volwassenen dus. Nu speel ik zo’n 35 jaar bij de Harmonie, en ook nog bij een kerkband in de Oosterkerk in Aalsmeer.”

Heb je nog een mooi verhaal/anekdote?

“Verschillende! In mei 2008 heb ik samen met organist/pianist Theo Griekspoor de cd Rèverie opgenomen. De orgelstukken zijn in de R.K. kerk in Kudelstaart opgenomen en de pianostukken zijn in De Binding in Aalsmeer. In de studio werd het vervolgens gemixt. In de Karmelkerk hebben we de cd-presentatie gedaan. Het zijn klassieke stukken van o.a. Bach, Händel, Schubert maar ook moderne werken. Met Theo gaf ik diverse concerten. Heb ook meegewerkt aan optredens van o.a. Con Amore, Caritas, Davanti en het Christelijk Gemengd Koor Cantamus uit Hoofddorp. In april 2008 heb ik deelgenomen aan een koorreis naar Wenen en Passau waar ik samen met een groot koor en andere muzikanten de Jerusalem Passion heb uitgevoerd. Daar speelden professionele, prominente muzikanten in mee.

Tijdens de coronacrisis hebben wij bij de Harmonie muziekfilmpjes opgenomen met de leden. Dat werden leuke muziekstukken en daarvan staan leuke filmpjes op YouTube.

Toen ik 18 was ben ik naar een ‘fluitkamp’ van Berdien Stenberg in Drenthe geweest. Er werd niet alleen gemusiceerd maar ook gedanst en gezongen. Daarna werd er een concert gegeven voor de ouders.

In 2018 bestond Aalsmeers Harmonie 105 jaar en gaven wij een jubileumconcert ‘Dansen door de tijd’ in de Studio’s van Aalsmeer. Daar speelde ik Rondo Russo van Berdien Stenberg. Ik vond het heel bijzonder om dit stuk van mijn vroegere idool te mogen spelen met het orkest waar ik al zo lang lid van ben!”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“Ik blijf lekker doorspelen bij de Harmonie, wat een erg enthousiaste club met muzikanten is. Graag zou ik nog wel ukelele, gitaar en keyboard willen leren spelen. Ukelele of gitaar zou handig zijn om voor de kinderen in de klas te spelen, ik ben lerares. En misschien weer een keer optreden met Theo Griekspoor.”

Foto aangeleverd door Moniek Eigenhuis-Zandvliet.