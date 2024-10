Music in the Air (71): Joey Kaandorp

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Voor 99% mag het muziek zijn in het leven voor de Aalsmeerse Joey Kaandorp maar die ene procent stilte is ook erg belangrijk voor hem.

Wat doet muziek met jou, Joey?

“Als ik mag kiezen op de schaal van tien dan zeg ik: 99% muziek op de hele dag! Met muziek kan ik mij goed concentreren, bijvoorbeeld als ik op mijn motor rijd dan heb ik ook muziek aan, als ik dus mij ergens op wil concentreren dan doe ik dat samen met de muziek. En die 1 % is dan de stilte die ik ook nodig heb. Tijdens de coronacrisis ging ik af en toe in het bos wandelen zonder muziek, dat was ook heerlijk om mijn hoofd leeg maken.”

Wie heeft jou in de muziek beïnvloed ?

“Toen ik jong was werkte mijn vader bij Radio Aalsmeer en zo werd ik ook ‘besmet’ met het muziekvirus. Mijn middelbare schooltijd was ook een belangrijke periode voor mijn muzikale ontwikkeling.”

Bespeel je ook een instrument?

“Ik heb gitaar gespeeld en een beetje gedrumd, maar dat doe ik niet meer. Sinds 2014 ben ik bij Radio Aalsmeer als DJ en presentator. Ik begon met een kinderprogramma, daarna de programma’s Let’s Go en DJ’s in training, waarbij we jongeren aanspoorden om lid te worden. Nu ben ik geluidstechnicus en verzorg ik ook uitzendingen op locatie.”

Heb jij nog een verhaal/anekdote?

“Een keer hadden we een uitzending op locatie bij kinderboerderij ‘Boerenvreugd’ in Aalsmeer, dat werd een jolige boel. Ik dronk toen voor het eerst glühwein, toch het ging allemaal wel prima ondanks de chaos. Dit jaar waren we bij het Sport en Cultuur Festival bij zwembad ‘De Waterlelie’ en deden we ook een uitzending op locatie. Ik stond toen op het dak van het zwembad om een zendmast te plaatsen, best bijzonder. Normaal kom je daar nooit.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik ben nog steeds geluidstechnicus en dat wil ik graag blijven. Het is geweldig om te doen, vooral de verbinding en het contact met mensen.”

Foto aangeleverd door Joey Kaandorp.