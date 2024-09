Music in the Air (66): Mette Feijten

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Mette Feijten zingt en ze speelt gitaar. Ze zou best wel een band willen formeren maar als dit niet lukt, geen zorgen.

Wat doet muziek met jou, Mette?

“Muziek is voor mij een middel dat kan helpen in momenten waarin ik bijvoorbeeld keuzes moet maken. Het helpt mij om meer helder na te denken als ik het overzicht even niet meer heb. Ook kan het me helpen om mijn gevoel beter te begrijpen en dat is waarschijnlijk de grootste reden dat muziek zo belangrijk is voor mij. Het ondersteunt zonder dat ik het mijn gevoel of situatie hoef uit te leggen.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Mijn bewustzijn over muziek is al vanaf vroeger heel erg ontwikkeld als ik het zo kan zeggen. Vanaf dat ik jong ben was ik bezig met ‘of mama mijn stem mooi vindt’ of het kijken hoe mama deze keer zal reageren als ik Halo van Beyoncé begin mee te zingen. Op de leeftijd van 11 jaar begon ik met een musicalkoor en vandaaruit heb ik twee jaar zangles gehad. Drie jaar geleden ben ik begonnen met gitaarles en dat doe ik nog steeds!”

Ben je door iemand beïnvloed en zit je in een band?

“Mijn moeder heeft mij beïnvloed als het gaat om muziek. Daarbij heeft mijn vader natuurlijk ook een rol gespeeld met zijn gevarieerde muzieksmaak. Er werd vrijwel altijd muziek afgespeeld bij ons thuis en daar heb ik altijd van genoten. Ik speel gitaar en ik zing. Ook kan ik een beetje ukelele, maar lang niet zo goed als gitaar en zang. Dit doe ik tot nu toe voor mezelf, want ik ben nog niet actief op zoek geweest naar een leuk bandje. Dus als iemand het leuk lijkt, ik ben beschikbaar! Op het moment heb ik dus elke week gitaarles van Bart Vreken en speel ik thuis gitaar. Zingen doe ik graag overal, maar ik kan me in principe inhouden, haha. Verder heb ik examen gedaan in muziek op de KSH in Hoofddorp en heb hier een hele leuke jongen leren kennen die drumt en zingt. Dus daarmee zing ik ook graag (met name carpool karaoke zal dat zijn). Maar daarnaast leuke vrienden, dus wie weet dat daar nog een leuk bandje uit kan ontstaan!

Wat is jouw leukste muziek herinnering?

“Dat zijn waarschijnlijk alle momenten waarin ik met mijn papa en mama door de woonkamer dans, totdat we helemaal moe op de bank ploffen met de slappe lach. Daarnaast ook elke keer dat mijn vriend en ik om elkaar kunnen lachen elke keer dat we in elkaars gezicht een nummer beginnen te zingen dat uit onze afspeellijsten begint af te spelen. Als laatste ook de keren dat ik met mijn beste vriendin en haar zusje in hun schuurtje achter in de tuin ging jammen, om hieruit een hele eigen setlist te bedenken over welke nummers leuk waren om met z’n drieën te spelen.”

Heb je last van podiumvrees?

“Van podiumvrees heb ik eigenlijk nooit last gehad. Ik hou van optreden en het liefst doe ik dat elke week. De adrenaline van tevoren en de pret op het podium zelf is echt iets wat je nergens anders uit kan halen…”

Heb je nog toekomstplannen?

“Ik hoop in de toekomst nog steeds op dit niveau of zelfs meer bezig te zijn met het maken van muziek met anderen en het nog steeds zo leuk te vinden. Dus een bandje zou heel erg leuk zijn, maar zo niet ben ik ervan overtuigd dat ik vast wel weer andere manieren bedenk om het leuk te houden.”

Foto: Marije Feijten-Stolk