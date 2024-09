Music in the Air (65): Unit Four

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Vier wat oudere muzikanten met veel ervaring weten niet van ophouden en hebben een nieuwe band opgericht in 2021. Het is de Aalsmeers-Kudelstaartse band Unit Four. Ze hebben al enige optredens in de regio gedaan en willen dat graag blijven doen. Vooral ongedwongen plezier hebben is hun motto en dat straalt er bij de heren duidelijk vanaf…

Wie zijn jullie en welk instrument bespeel je in Unit Four?

Gerard van den Broek (Kudelstaart): “Ik ben zanger en speel slaggitaar.” Rob Ruijter (Aalsmeer): “Ik speel solo-gitaar.” Pieter Hoogeveen (Aalsmeer): “Ik bespeel de basgitaar.” En Hans Veenvliet (Kudelstaart): “Ik ben de drummer.”

Wat voor muziek spelen jullie zoal?

Gerard: “Wij spelen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De stijlen zijn country, pop, blues en rock. We spelen ook minder bekende covers van bands zoals bijvoorbeeld van The Rolling Stones, Normaal, The Birds, Traveling Wilburys. En we spelen deze nummers in onze eigen stijl. De meeste zoek ik uit omdat ze goed bij mijn stem moeten passen.”

Door wie zijn jullie beïnvloed en in welke bands hebben jullie nog meer gespeeld?

Rob: “Ik ben beïnvloed door o.a. Ry Cooder en Little Feat, vooral countryblues. Ik heb o.a. in The Bintangs en in de Gigantjes gespeeld en lokaal in de bands Elastiek en The Coolcast.” Gerard: “Mij hebben o.a. Van Morrison, Johnny Cash, Elvis en Cliff Richard beïnvloed. Heb gespeeld in The Sounds, de Klught; beide Aalsmeerse groepen en in de band Boys next door and the Doorbells. Pieter zegt geen muzikale helden te hebben. “Helden redden mensen of dieren uit het water. Maar ik hou van Zucchero, Camel, Pink Floyd en Alan Parsons. Heb o.a. gespeeld in de Aalsmeerse bands Wild en Exes.” En Hans? “Ik hou van The Beatles en van jaren 60 en 70 muziek. Heb 25 jaar gedrumd in het jongerenkoor Ambassade Geuzenveld uit Amsterdam, in het Project Koor Aalsmeer en 25 jaar in jongerenkoor Fiore in Kudelstaart.”

Jullie hebben al wat optredens gehad?

Gerard: “Ja, we hebben in de regio enkele keren opgetreden. Dit jaar ook weer bij zwembad De Waterlelie tijdens de KCA Sport & Cultuurdag.”

Hebben jullie al nieuwe plannen in het vooruitzicht?

Gerard: “Nee, niet direct. We repeteren één keer in de maand en spelen dan voor ons plezier in relaxte sfeer.” En dat stralen de vier heren van Unit Four uit: ongedwongen, lekker muziek maken.

Foto: Unit Four tijdens de Cultuurdag bij de Waterlelie.