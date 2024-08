Music in the Air (63): Paul de Bruijn

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De muzieksmaak van Paul de Bruijn is heel breed. Van ABBA tot Prince en alles daartussen. ‘ABBA is The Cure’ is dan ook een gevleugelde uitspraak voor de Aalsmeerder. Naast vissen en een oldtimer Kawasaki rijden is muziek een grote hobby.

Wat doet muziek met jou?

“Muziek is voor mij belangrijk omdat je er in feite alle ‘state of minds’ mee kunt voelen. Vandaar dat ik van veel soorten muziek hou.”

Je speelde gitaar in bands, vertel er eens iets over?

“Dat gitaar spelen valt wel mee hoor, ik doe er eigenlijk te weinig meer mee. Slaggitaar en zang waren wel een beetje mijn ding in de bandjes. Wel ooit in een bandje gespeeld dat heel leuk was, maar dat viel helaas uit elkaar. Daar zat best progressie in. Wat zingen betreft, dat is een soort van toevallig ontstaan eigenlijk. We waren ooit een weekend weg met een groep vrienden en dan uiteraard na wat bier was er karaoke. Dus een nummertje ‘meegeblerd’, waarop Peter Middelkoop zei: Joh, je kunt eigenlijk best zingen, daar moet je wat mee doen. Hein Meijer zei ook zoiets soortgelijks, dus heb ik daarna wel gezongen in bands. Niet als leadzanger maar wel een aantal nummers die bij mijn stem pasten. Het was uiteraard leuk om een compliment te horen van mensen die daar wat meer kennis van hebben, haha.”

Wat zijn mooie muziekherinneringen voor je?

“Herinneringen voor mij zijn toch wel de Princeconcerten live; die waren geweldig. Vooral het concert dat Bob v/d Laarse in Ahoy geregeld had via de fanclub. Eerst een privéconcert aan het podium van ruim een uur met o.a Sheila E, Candy en Prince, daarna het ‘gewone’ concert om daarna door te gaan naar de aftershow in Nighttown Rotterdam, dat ook nog eens ruim twee uur duurde! Een avond om nooit te vergeten. En in De Kuip, waar ik slim dacht te zijn om een verrekijker mee te nemen. Helaas, de ring bewoog zoveel dat goed kijken totaal kansloos was. Ook de opkomst van de band in Galgenwaard was waanzinnig met Sign of the times. Qua live concerten lag de lat erg hoog bij Prince, je kreeg zeker waar voor je geld. ‘Real music, real musicians’ was het motto bij hem.”

Wat is een feit over Prince dat niet veel mensen weten?

“Over Prince is veel geschreven en gezegd en iedereen weet ondertussen wel dat hij heel veel muziek heeft geschreven voor anderen, onder een alias, zoals Jamie Starr, Alexander Nevermind etc. Minder bekend is dat hij heel veel geld gaf aan sociale projecten in Amerika waar hij zich betrokken bij voelde. Ook heeft hij een tijd rondgelopen met ‘slave’ op zijn gezicht naar aanleiding van een contract met een platenmaatschappij. Hij heeft er zowat eigenhandig voor gezorgd – na ettelijke rechtszaken – dat de artiest altijd eigenaar blijft van de muziek die hij/zij schrijft. Wat hij daarmee bereikt heeft is voor heel veel artiesten iets om dankbaar voor te zijn.”

Foto: R.v.Zee.