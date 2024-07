Music in the Air (59): Pieter Groenveld

Door Joke van der Zee

Rijsenhout – Als je alle muzikale activiteiten beluistert waar Pieter Groenveld (1950) allemaal aan bezig is (geweest) dan frons je je wenkbrauwen als je hoort dat hij ook nog gewoon een baan had. Hij werkte vele jaren bij Sony – eerst met tussenpozen waarna hij altijd weer terug kon komen bij het bedrijf – en dat was eigenlijk een perfecte match.

Muziek loopt als rode draad door het leven van de geboren Kudelstaarter hoewel hij niet voor elk type muziek warmloopt. Vroeger in de kerk, toen hij met zijn ouders meeging, werd Pieter zelfs flink depri van het gezang aldaar. Gelukkig brachten grootheden als Pete Seegers, Bob Dylan en vele anderen daar later verandering in. En hoe!

Wat kwam er zoal op je pad in de muziekwereld?

“Toen ik eenmaal ontdekte dat muziek ook léuk kon zijn ben ik gitaar en later mandoline gaan spelen, ik heb het mezelf aangeleerd. Ik wilde me onder andere graag ‘flatpick’ eigen maken, een wijze van snaren aanslaan met een plectrum tussen duim en een of twee vingers. Een zekere Doc Watson was daar heel inventief in. Ik kwam met andere muzikanten in aanraking en speelde gitaar en mandoline in diverse bands in Australië en Europa. Daarna ben ik me gaan toeleggen op geluidsversterking en producties van met name akoestische muziek. Deed toen ook vaak het geluid voor akoestische muziekfestivals en in theaters shows, etc. Dat produceren is uitgebreid naar organiseren, wat ik nu soms nog steeds doe.”

Jouw muzikale interesse bracht je naar het buitenland…

“Om te beginnen Israël. Daar ben ik uit militaire dienst naartoe gegaan. In een kibboets raakte ik bevriend met een gitarist uit Australië. Ik nam hem in 1972 mee naar Amsterdam waar de Amerikaanse bluegrass formatie Country Gazette optrad als deel van de Flying Burrito Brothers. De bewuste Rob Lewis was hier zo van onder de indruk dat hij me uitnodigde naar Australië te komen om ook zo’n soort band op te richten met als resultaat dat ik er vier jaar heb gewoond. Amerika is een ander verhaal: daar ben ik meer dan vijftig keer geweest, op toer met mijn band, bezocht festivals, conventies en deed er heel veel connecties op in de muziekscene.”

Je ontmoette er ook je vrouw?

“Liz Meyer. Zij was singer-songwriter in het genre country/bluegrass. Zij was beroepsmuzikante met reputatie, met name aan de Oostkust van Amerika. Ik ontmoette haar tijdens een festival hier in Nederland en heb haar ook geholpen met geluidstechniek en logistiek. Ze toerde daarna veel in Europa maar speelde ook met beroemdheden als Danny Gatton, Steuart Smith (sinds 2001 gitarits bij The Eagles), Emmylou Harris en vele anderen. Door Liz heb ik heel veel muzikanten leren kennen, ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor. We trouwden en kregen een dochter. Helaas overleed Liz in 2011…” Zij heeft ons 5 CD’s nagelaten.

Wat is bluegrass precies?

“Het is een samensmelting van door Europese immigranten meegereisde muziek in combinatie met Afro Amerikaanse bluesmuziek. Grondlegger is Bill Monroe die zijn band The Blue Grass Boys noemde. Hij kwam uit de heuvels van Kentucky, ook wel de Blue Grass State. Daar groeit een grassoort met blauwe tint.”

Wat doe je momenteel in de muziek?

“Ik breng onder mijn eigen label, Strictly Music, muziek van allerlei akoestische muziek uit. Naast veel uit Amerika afkomstige muziek bijvoorbeeld ook CD’s van de Groningse ‘Stroatklinkers’, dit is een bluegrass band die eigen werk in hun eigen streektaal brengt. Verder veel live registraties die ik over de jaren heb opgenomen. Recentelijk ook werk dat tijdens mijn zondagconcerten in De Oude Veiling is opgenomen. Deze optredens met vaak internationale artiesten organiseer ik zelf ook. Let op: op 20 oktober komt singer-songwriter John Gorka naar De Oude Veiling in Aalsmeer, een grootheid. Bovendien bezoek ik nog altijd graag muziekfestivals en concerten, laatst nog The Eagles.

Ik hou van singer-songwriters omdat zij veelal een eigen verhaal vertellen, covers kunnen mij minder bekoren.” Nog één vraag: Stones of Beatles? “Allebei! Ik ben zowel Ajax als Feyenoord dus”, grapt Pieter.

Foto: Pieter (rechts) met dochter Chris en Bill Monroe. (Foto in eigen beheer).