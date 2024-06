Music in the Air (57):

Door Rein van der Zee

Uithoorn – Steffan Moes uit Uithoorn is een rasechte radioman. Hij begon op jonge leeftijd radioprogramma’s te maken vanuit zijn kamer thuis en uiteindelijk presenteert hij nu zijn eigen programma ‘Moes draait door’ bij de regionale omroep Radio RICK FM.

Wat doet muziek met jou, Steffan?

“Muziek ontspant, ik heb het altijd aan, in huis, in de auto. Houd van dance, top 40 muziek. Eigenlijk heb een brede smaak, maar klassieke muziek is een absolute ‘No Go’ voor mij!”

Wanneer begon je met radiomaken?

“Toen ik 13, 14 jaar was. Thuis bij zat ik in mijn kamer radioprogramma’s te maken, nam singeltjes op van Sky Radio maar ook het nieuws en dat gebruikte ik dan in mijn programma’s met behulp van twee cd-spelers en een dubbele cassetterecorder.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Ben door niemand beïnvloed, je zou kunnen zeggen dat ik door de radio met muziek ben begonnen…”

Hoe ben je bij Rick FM terechtgekomen?

“In 2003 kwam ik in contact met de halfbroer van een kennis van mij die bij radio RICK FM in De Kwakel een cultureel programma verzorgde: ‘Salon Theater’, van negen tot elf op zondagmorgen. Daar bleef ik gezellig bij zitten waar ik goed kon kijken hoe alles werkte, daar leerde ik van. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om de techniek te doen en zo werd ik geluidstechnicus. Later ging ik ook presenteren op zondagmorgen van acht tot negen, ik had een eigen programma met non-stop muziek zonder tekst. Uiteindelijk mét presentatie kreeg ik een programma op de woensdagavond van zeven tot negen , ‘Moes draait door’ met top 40 muziek. Nu is dat op de vrijdagavond en dat doe ik met heel veel plezier!”

Heb jij nog een mooi verhaal?

“In 2016 ben ik gevraagd om bij Fort aan de Drecht in Uithoorn een uitzending op locatie te doen. Dat was buiten bij het fort en deed ik de presentatie en was ik de DJ. Heel leuk was dat.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik ben nu lekker aan het draaien bij RICK FM en dat wil ik blijven doen!”

Foto: aangeleverd.