Motie voor toewijzing van nieuwbouwwoningen aan Rondeveners aangenomen

De Ronde Venen – Lokaal en Fair zet zich in voor een eerlijke verdeling van huurwoningen in de gemeente De Ronde Venen. Voor de raadsvergadering van 24 september heeft raadslid Ria de Korte namens Lokaal en Fair een motie ingediend waarin wordt gepleit voor het toewijzen van 50% van de huurwoningen bij nieuwbouwprojecten zoals Oosterland en de Maricken II aan Mijdrechtenaren en andere inwoners van De Ronde Venen. De motie werd aangenomen.

Eerlijke toewijzing van woningen voor alle inwoners

Op dit moment biedt de woningbouwverordening in De Ronde Venen de mogelijkheid om huurwoningen specifiek toe te wijzen aan inwoners van de kleinere dorpen binnen de gemeente, zoals Wilnis, Baambrugge of De Hoef. Lokaal en Fair juicht dit toe, maar constateert dat inwoners van grotere kernen zoals Mijdrecht hierdoor buiten de boot vallen. Het gevolg hiervan is dat de sociale huurwoningen bij grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld Maricken II wel naar Wilnissers gaan, terwijl bij het project aan de Oosterlandweg geen sociale huurwoningen beschikbaar komen voor andere inwoners van De Ronde Venen, waaronder Mijdrechtenaren.

Noodzaak tot aanpassing van de verordening

De huidige ‘voorrangsregeling kernbinding’ in de woningbouwverordening is vooral geschikt voor kleinere projecten waarbij woningen één voor één beschikbaar komen. Echter, Lokaal en Fair wijst erop dat deze regeling niet werkt voor grote woningbouwprojecten waar in één keer veel woningen op de markt komen. Voor een sterke sociale samenhang in de gemeente is het van belang dat inwoners uit De Ronde Venen de kans krijgen om dicht bij hun sociale omgeving te blijven wonen, ook in grotere nieuwbouwprojecten.

Motie van Lokaal en Fair: voorrang voor bijv. Mijdrechtenaren

In haar motie verzoekt Lokaal en Fair het college om in de beleidsregels op te nemen dat bij grote woningbouwprojecten zoals Maricken II en Oosterland, 50% van de sociale huurwoningen en middenhuurwoningen wordt gereserveerd voor inwoners van De Ronde Venen, waaronder ook Mijdrechtenaren. Daarnaast wordt gevraagd om binnen die 50% ook ruimte te bieden aan vitale beroepsgroepen, de **Groot naar Beter-regeling**, en andere urgentiegevallen.

Met deze motie hoopt Lokaal en Fair te bereiken dat Rondeveners dicht bij hun familie en vrienden kunnen blijven wonen en – ongeacht of ze uit een groot of klein dorp komen – een eerlijke kans krijgen bij de toewijzing van huurwoningen.

