Mooie liedjes van Jeffrey Schenk live in Mijdrecht

De Ronde Venen – Wie kent ze niet, al die mooie liedjes in onze eigen moerstaal? Zanger en theaterman Jeffrey Schenk neemt je mee op een reis door de afgelopen 40 jaar naar de allermooiste Nederlandstalige hits. Hits van Hazes, Neyman, Sonneveld, Boeijen en ga zo maar door. En bij alle liedjes zul je denken: ‘oh ja, weet je nog toen’. Er kleeft altijd een herinnering aan.

CultuurHuis Mijdrecht haalt Jeffrey Schenk op 18 januari naar Mijdrecht voor een liveoptreden in ‘t Oude Parochiehuis. Jeffrey kent Mijdrecht, hij trad er al twee keer op tijdens de Hollandse avond en gaf jaren geleden al veel privé voorstellingen in de buurt.

Hij begon 20 jaar geleden in Café Bolle Jan in Amsterdam, waar hij van René Froger en zijn vader (bolle) Jan de kans kreeg om het vak te leren. Hij was 14 jaar hun vaste zanger. Er volgden optredens in binnen- en buitenland. Momenteel werkt Jeffrey volop samen met de Amerikaanse actrice en zangeres Bobbie Eakes die wereldberoemd werd als Macy in ‘The Bold and the Beautiful’. Zij had Jeffrey gezien in The Voice of Holland en stuurde hem een berichtje dat ze eigenlijk best graag zou willen zingen met hem. ‘Vroeger keek ik al naar haar duetten met anderen en nu sta ik daar zelf. En afgelopen december stond ik ook nog met John de Bever in Ahoy, erg leuk allemaal’

Naast het zingen is Jeffrey tegenwoordig ook manager/agent van acteur Peter Lusse. Peter werd bekend als ‘Eddie’ in de TV-serie ‘Vrienden voor het leven’. Jeffrey produceerde ook de laatste theatervoorstelling van Peter, ‘Eddie voor het leven’, die in februari in Mijdrecht enthousiast ontvangen werd door het Mijdrechtse publiek. Jeffrey: ‘Ik hou erg van uitstapjes en om heel veel verschillende dingen te doen. Ik wil niet maar één ding doen. Alles wat op mijn pad komt en wat ik leuk vind doe ik’.

Zaterdag 18 januari wordt een ultieme theateravond voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek, waarin Jeffrey Schenk onder begeleiding van pianist Charlotte Hebels teruggaat naar de basis. Naar de melodie en de tekst van een mooi liedje. Een ultieme theateravond voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek.

Kaarten à € 12,50 via de website www.cultuurhuismijdrecht.nl en € 15,– aan de zaal.

Op de foto: Jeffrey Schenk. Foto is aangeleverd.