Mooie gesprekken bij kerstpakkettenactie

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Ook dit jaar hebben Participe en stichting Anders hun krachten gebundeld om wat extra aandacht te geven aan mensen die dat verdienen of nodig hebben. In samenwerking met de ondernemers- en winkeliersvereniging is er ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie georganiseerd: met als uitgangspunt: wie wil jij een steuntje in de rug geven? “Het leuke van deze actie is dat het uitgaat van de gever”, vertelt Annemarie van der Veen, activiteitencoach bij Participe. “Wij doen de promotie en zorgen dat mensen zich aan kunnen melden. Stichting Anders benadert de bedrijven die doneren. De gever komt het pakket halen en brengt het naar de ontvanger, iemand die het goed kan gebruiken. Zo ontstaat er een persoonlijke ontmoeting en die combinatie maakt het extra bijzonder. We werken samen met Liberty Global die naast een donatie ook vrijwilligers heeft geregeld om mee te helpen. Zo draagt iedereen bij op zijn eigen manier.”

Goede bedoeling

Zo’n 150 mensen hebben zich aangemeld en dat betekende werk aan de winkel voor alle vrijwilligers, om met elkaar de pakketten in te pakken en ze vervolgens op donderdag 19 december uit te delen. Is er een criterium voor een aanvraag? “Nee”, zegt Annemarie van der Veer, “Wij kijken niet of het ene geval schrijnender is dan het andere. Als je iemand aandraagt zit daar een goede bedoeling achter, daar gaan we van uit.” In het Cultuurpunt is de sfeer warm en gezellig, met koffie, thee, warme chocolademelk en overheerlijke kerstkoekjes.

Bijzondere ontmoetingen

Het is een komen en gaan van al die mensen die ‘hun’ pakket op komen halen. En dat leverde mooie gesprekken en bijzondere ontmoetingen op. Twee kleine meiden, Nina en Vera, schreven een kaartje voor bij het kerstpakket dat ze voor papa hebben gevraagd. “Omdat hij zo lief is en ons altijd cadeautjes geeft.” En dan ook nog maar een voor de liefste tante die vaak bij ze op bezoek komt. De zussen Verwer weten als geen ander hoe belangrijk het is dat je elkaar kunt steunen in moeilijke tijden. De een heeft een pakket gevraagd voor de ander, de zus die ziek is geweest en nu gelukkig aan de beterende hand. Ze verheugen zich op liefdevolle kerstdagen met de familie. Mabel neemt een pakket mee voor een vrouw die ze kent vanuit de kerk en die net haar man verloren heeft. “En het eerste jaar zonder je man is zo moeilijk.”

Sandy komt een kerstpakket voor haar ouders halen, die al in de zeventig zijn, maar heel veel doen voor de Syrische buurkinderen. Ze heeft ook een pakket gevraagd voor haar vriend die uit Bosnië komt. Het huis waar zijn moeder woont is verwoest door een storm en al het geld dat hij bij elkaar kan krijgen stuurt hij naar haar toe. “Ik vind deze actie altijd het hoogtepunt van het jaar”, zegt ze. “Ik heb zelf niet de middelen om het te doen, maar ik gun het ze allebei zo.

Persoonlijke boodschap

Het echtpaar Alberts komt net binnen, ze wonen in Harderwijk maar lezen nog altijd de Nieuwe Meerbode; hun pakket is bestemd voor hun dochter in Aalsmeer die al negentien jaar voor haar zoon met een beperking zorgt. Het is een kleine greep uit al die leuke ontmoetingen die donderdagmiddag, met blije mensen die op pad gaan om een mooi pakket cadeau te geven aan iemand die hen lief is. Met een persoonlijke boodschap en vol lekkere dingen en bijzondere verrassingen.

Foto: Nina en Vera schrijven een kaartje voor hun vader. Foto: TO