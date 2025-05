Minister in gesprek over veiligheid sierteeltsector

Regio – David van Weel, Minister van Justitie en Veiligheid, heeft een werkbezoek gebracht aan de aanpak Weerbare Sierteeltsector en Royal FloraHolland. Doel van dit bezoek is inzicht geven aan de minister in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector. Ook burgemeesters Pieter Heiliegers (Uithoorn) en Gido Oude Kotte (Aalsmeer) gingen met hem in gesprek. Heiliegers benadrukte bij de minister het belang van de aanpak. “Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en straten behouden en verbeteren.”

De minister werd ontvangen in Aalsmeer en kreeg inzicht in het dagelijkse logistieke proces. Hierna volgden een informatief gesprek over ondermijnende criminaliteit, de genomen en nog mogelijke maatregelen en het succes van de samenwerkingsverbanden in de sierteeltsector.

Kwetsbaar voor ondermijning

De sector is kwetsbaar voor ondermijning, omdat criminelen misbruik maken van de goed georganiseerde fijnmazige logistiek. Ons land beschikt over diverse goede logistieke verbindingen en is daardoor een belangrijke toegangspoort naar de rest van Europa. Dit geldt ook voor de sierteeltsector waar dagelijkse internationale vers logistiek essentieel is om de producten op bestemming te krijgen.

Interessant voor criminelen

De minister heeft zelf aangegeven in de praktijk te willen zien wat er gebeurt om zo goed geïnformeerd te worden over ondermijning in de sector. Heiliegers laat weten het fijn te vinden dat hij veel aandacht heeft voor dit onderwerp en de aanpak. De sector is immers een van de grootste exportsectoren van Nederland en dus van groot economisch belang. Maar door de fijnmazige logistiek en het open karakter, is het distributienetwerk van de sector interessant voor criminelen. Samen met overheidspartners en het bedrijfsleven wordt continu gewerkt aan maat-regelen om de sector veilig te houden en criminelen zo goed mogelijk te weren.

Rondleiding

Het bezoek van minister Van Weel bestond uit een rondleiding bij Royal FloraHolland in Aalsmeer, een belangrijke private partner in de aanpak. Dagelijks vindt er een uniek logistiek proces plaats om ruim 40 miljoen bloemen en planten op de juiste bestemming over de hele wereld te krijgen. Er werd stil gestaan bij de diverse preventieve maatregelen die genomen zijn om criminele inmenging zoveel mogelijk te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hierin is de wijkagent die op elke hub aanwezig is. Het contact met ondernemers is essentieel om meldingen te krijgen, maar ook om uit te leggen hoe bedrijven zelf kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. Denk hierbij aan goede verlichting, camera’s ophangen, maar ook het goed screenen van personeel is belangrijk.

Preventieve maatregelen

Via luchthavens komen er elke dag grote hoeveelheden bloemen en planten ons land binnen. Om deze goederen goed te controleren, wordt er gewerkt met speciaal opgeleide honden. De honden slaan aan als er mogelijke verdovende middelen in een lading aanwezig zijn. Burgemeester Heiliegers: “Andere preventieve maatregelen zijn de verkeerscontroles die in samenwerking met politie, douane en gemeentes worden gehouden. Belangrijk onderdeel van deze controles zijn de preventie gesprekken met de chauffeurs. Zij krijgen tips wat te doen als ze benaderd worden door criminelen om mee te werken aan het vervoer van verdovende middelen, maar zij ontvangen ook informatie over mogelijke verdachte signalen.”

Samen weerbaar worden

Minister Van Weel: “Ik vind het belangrijk dat ondernemers en bedrijven weerbaar zijn tegen criminelen, dat ze weten wat ze moeten doen als ze onder druk worden gezet door criminelen om mee te werken. Vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector werken we daarom samen met ondernemers aan hun weerbaarheid. Daarom hebben we als kabinet geld vrijgemaakt voor extra politiecapaciteit voor een aantal mainports, waaronder de sierteeltsector.”

Pieter Bootsma CEO Royal Flora-Holland benadrukt: “Wij krijgen een steeds beter beeld van de kwetsbaarheden in de sector. Door het delen van inzichten en informatie kunnen we in samenwerking tussen publieke en private partijen actie nemen en ons als sector beter verweren.”

Op de foto: Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid (met bloemen) werd tijdens zijn bezoek bijgepraat over de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit in de sierteeltsector, onder meer door burgemeester Heiliegers van Uithoorn (tweede van rechts). Foto: Thierry Schut.