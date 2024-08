Mijdrechtse ijsbaan nog onzeker deze winter

Mijdrecht – Alhoewel de temperaturen nog helemaal niet winters zijn, wordt er alweer volop gewerkt aan de IJsbaan in Mijdrecht. December nadert snel. Giet it oan? Vorig jaar was het met duizenden bezoekers van heinde en ver een groot succes: de ijsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Ook dit jaar wordt er alweer maanden gewerkt aan het winterse tafereel. Maar gaat dat lukken? “Na de afgelopen twee jaar is iedereen harstikke enthousiast” vertellen de organisatoren. “Tijdens de donkere dagen kan dit evenement een maand lang jong en oud samenbrengen voor beweging, sociale contacten en vooral plezier.”

Wie helpt?

Eén ding blijft ijzig duidelijk: zo’n ijsbaan neerleggen is flink prijzig. “Diverse ondernemers en de gemeente hebben al fantastische bijdrages toegezegd. Maar onderaan de streep prijken nog rode cijfers.” In een eindsprint wordt nu geprobeerd het benodigde bedrag op te halen. “We zijn heel dichtbij, maar het is nog net niet genoeg. Daarom vragen we elke betrokken ondernemer of instantie of ze hun steentje willen bijdragen. Dat ene beetje kan net het verschil maken tussen wel of geen maand vol ijsplezier. Het is mogelijk om een sponsorpakket af te nemen maar er worden ook nog sponsors gezocht voor het mogelijk maken van g-schaatsen en om families die krapper bij kas zitten van toegangstickets te voorzien.”

Ook vrijwilligers gezocht

Mocht het geldpotje voldoende gevuld raken, dan zijn enthousiastelingen die in december wat tijd over hebben van harte welkom als vrijwilliger. “Schaatsuitgifte, ticketcontrole, ijsonderhoud: er zijn per dag veel handjes nodig dus meld je vooral aan als je dat leuk lijkt.” Informatie over sponsoring of meer informatie over vrijwilliger zijn staat op de website www.ijsbaanmijdrecht.nl.

Foto: aangeleverd